Neue Ausstellung „Das Schutzhaus“ im Bezirksmuseum 2

Von 25.1. bis 28.6., Eintritt frei, Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die spannende Historie des „Integrationshauses“ im 2. Bezirk hat Elisabeth Köpl in Form einer „Graphic Novel“ mit dem Titel „Das Schutzhaus“ eindrucksvoll beschrieben. In ihrer Bildergeschichte spannt die vormals als Elementarpädagogin und Sozialarbeiterin wirkende Pensionärin einen Bogen von der Idee (1993) und der Inbetriebnahme (1995) bis zu den Leistungen der anerkannten Hilfseinrichtung für geflüchtete Menschen. Die Eröffnung der Ausstellung „Das Schutzhaus“ findet am Mittwoch, 25. Jänner, im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) statt. Um 18.30 Uhr geht die frei zugängliche Veranstaltung los. Vergrößerungen der Seiten der „Graphic Novel“ präsentiert das Museum auf mehreren Tafeln.

Zu besichtigen ist die Schau voraussichtlich bis Mittwoch, 28. Juni. Die Öffnungszeiten: Jeweils Mittwoch von 16.00 bis 18.30 Uhr und Sonntag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr. Traditionell ist der Zutritt gratis. Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen freuen sich über Spenden. Information: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

An Feiertagen und an schulfreien Tagen sind die Museumsräume geschlossen. Wissenswertes über das „Integrationshaus“ in der Leopoldstadt in der Engerthstraße 163 lesen Interessierte im Internet: www.integrationshaus.at/.

Allgemeine Informationen:

Illustratorin/Autorin Elisabeth Köpl (story.one): www.story.one/u/elisabeth-kopl-25271

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

