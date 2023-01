27. Jänner 2023: Raiffeisen EnergieSparTag in NÖ und in Wien

Tipps, wie man in Zeiten hoher Energiepreise Energie und Kosten spart

Wien, 20. Jänner 2023; (OTS) -

Kostenlos: professionelle Energie- sowie kompetente Finanzierungs- und Förderberatungen im Wert von rund 80 Euro

NÖ: Der Raiffeisen EnergieSparTag findet in allen nö. Raiffeisenbanken statt.

Wien: Neu – Raiffeisen EnergieSparTag im Raiffeisenhaus Wien

Auftakt am Donnerstag, 26. Jänner 2023, 18 Uhr: Livestream mit Energie-Experten

Anmeldungen zu den kostenlosen Beratungen in Niederösterreich: www.energiespartag.at

Anmeldung zum Livestream: https://www.raiffeisenbank-event.at/energiespartagwien

In Zeiten hoher Energiepreise stehen die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Investitionen in energiesparende Maßnahmen immer stärker im Fokus. Raiffeisen NÖ-Wien greift das Thema „Richtig Energie und Kosten sparen!“ erneut mit dem diesjährigen traditionellen Raiffeisen EnergieSparTag in Niederösterreich, als auch erstmals mit einem Raiffeisen EnergieSparTag in Wien auf.

„Angesichts der Energiekrise stehen viele Menschen vor der Herausforderung, ihre Ausgaben und ihren Energieverbrauch zu optimieren. Vor diesem Hintergrund ist der diesjährige Raiffeisen EnergieSparTag wichtiger denn je. Wir stehen unseren Kundinnen und Kunden als verlässlicher Partner zur Seite und informieren kostenlos und umfassend darüber, wie gleichzeitig Energie und Kosten eingespart werden können“, so Raiffeisen NÖ-Wien Generaldirektor Michael Höllerer.

Livestream: Tipps zu richtigen Energiesparmaßnahmen, Blackout und Co.

Raiffeisen NÖ-Wien lädt am Donnerstag, 26. Jänner 2023, um 18:00 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung rund um die Themen energieeffizientes Bauen und Wohnen, energiebewusstes Verhalten im Alltag sowie richtige Vorsorge im Falle eines möglichen Blackouts ein. Das Programm:

„Was ist eigentlich Energie? Die wichtigsten Antworten für einen angemessenen, sparsamen Einsatz!“

DI Martin Torner, Wien Energie GmbH, Team Energieberatung

„Mein Energiesparprojekt (PV-Anlage mit Speicher) – ein Erfahrungsbericht

Mag. Michael Graf, MBA, Leiter Geschäftskunden Floridsdorf Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank

„Blackout – Kein Licht, kein Strom, kein Telefon – was tun?

Wolfgang Kastel, Dezernatsleiter „Die Helfer Wiens“.

Anmeldungen zum Livestream unter: https://www.raiffeisenbank-event.at/energiespartagwien

Der Link zum Einstieg in den Livestream wird allen angemeldeten Teilnehmer:innen am Tag der Veranstaltung per E-Mail zugesendet.

Wien: erster Raiffeisen EnergieSparTag im Raiffeisenhaus Wien

Am Freitag, 27. Jänner 2023, findet erstmals von 10 bis 17 Uhr im Raiffeisenhaus Wien, 2. Bezirk, der Raiffeisen EnergieSparTag statt. Im Mittelpunkt stehen kostenlose Beratungen an den Messeständen durch Spezialist:innen zu den Themen Energiesparen, Heizen, Kältetechnik, Photovoltaik, Sicherheit, Recht sowie Förderungen und Finanzierung.

Niederösterreich: 16. traditioneller Raiffeisen EnergieSparTag

Der Raiffeisen EnergieSparTag findet heuer bereits zum 16. Mal in Kooperation mit dem Land Niederösterreich am Freitag, 27. Jänner 2023, in allen niederösterreichischen Raiffeisenbanken statt. Geboten wird kostenlose professionelle Energie-Beratung von Expert:innen der Energie- und Umweltagentur (eNu). Profis vom Zivilschutzverband NÖ geben Tipps für den Fall eines Blackouts rund um einen krisenfesten Haushalt inklusive Bevorratung, Strahlenschutz oder Unwetterszenarien. Für Anliegen zum Thema Sicherheit stehen Sicherheitsberater:innen vom Landeskriminalamt Niederösterreich mit Rat und Tat zur Seite. Notar:innen und Rechtsanwält:innen beantworten alle Fragen zum Vererben, Verschenken, Vermieten oder Verkaufen von Immobilien. Die Expert:innen von „Natur im Garten“ unterstützen zudem mit Tipps für den perfekten Garten. Kompetente Finanzierungs- und Förderberatung von Raiffeisen NÖ-Wien rundet das Angebot ab.

Anmeldungen zu den kostenlosen Beratungen in Niederösterreich unter: www.energiespartag.at

