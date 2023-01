Flutlicht-Rennen in Schladming bringen Millionenumsätze

Legendärer Nachtslalom “The Nightrace” am Dienstag, Nacht-RTL am Mittwoch auf der Planai / Gesamte steirische Urlaubsregion profitiert durch hohe Umwegrentabilität und riesigen Werbewert

Schladming (OTS) - In der kommenden Woche wird die Schladminger Planai zum 26. Mal Schauplatz des legendären “Nightrace” sein. Am Tag nach dem Slalom gibt es heuer für alle Skifans mit dem ersatzweise aus Garmisch verlegten Riesentorlauf noch einen Extrabonus. Für die gesamte Region Schladming-Dachstein hat sich die legendäre Veranstaltung nicht nur sportlich, sondern auch aus touristischer Sicht längst zu einem Mega-Erfolg entwickelt. Die spektakulären Flutlicht-Rennen sowie ein attraktives Rahmenprogramm mit zahlreichen Partys und Events locken Gäste aus nah und fern ins steirische Ennstal. Die weltweiten Werbeeffekte sind enorm, allein der Slalom spülte in den vergangenen Jahren mehr als 20 Mio. Euro Umsatz in die Region. Heuer werden für beide Renntage insgesamt rund 50.000 Besucher erwartet >>



