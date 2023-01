Nachhaltige Fernwärme für den ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf

LR Danninger: „Lokale Produktion trägt zu Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit vom Weltmarkt bei“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise machen deutlich, wie wichtig es ist, die Abhängigkeit von ausländischem Gas und Öl zu reduzieren. Im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf wird bereits seit längerem auf nachhaltige Wärmeversorgung durch Fernwärme aus Biomasse gesetzt. Nun wurde das Fernwärmenetz weiter ausgebaut und 830 Meter neue Leitungen garantieren, dass alle ecoplus-eigenen Mietobjekte im Wirtschaftspark mit nachhaltiger Fernwärme aus der Hackschnitzelanlage des Biomassewerks im Wirtschaftspark Wolkersdorf versorgt werden.

„Damit wurde ein großer Schritt Richtung Zukunft getan“, freut sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und weiter: „Fernwärme, die wie im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf aus Biomasse gewonnen wird, ist ein aktiver Beitrag zum klimafreundlichen Heizen. Durch die lokale Produktion trägt sie außerdem zur Versorgungssicherheit bei und macht uns ein Stück weit unabhängiger vom Weltmarkt. Das ist angesichts der stark gestiegenen Energiekosten vor allem für unsere Unternehmen wichtig, die dadurch bei der Wärmeversorgung Planungssicherheit bekommen. Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf hat auch in diesem Bereich Vorbildfunktion.“

„Im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf wollen wir den angesiedelten Unternehmen die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit und Umweltschutz großgeschrieben. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss an vielen verschiedenen Stellschrauben gedreht werden. Fernwärme aus Biomasse ist dabei ein wichtiger Faktor und eine Investition in die Zukunft. Die rund 580.000 Euro, die in den Ausbau der Fernwärme im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf investiert wurden, sind gut angelegtes Geld“, erklärt ecoplus Aufsichtsrat LAbg. Kurt Hackl.

Die Verlängerung der Fernwärmeleitung im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein gemeinsames Projekt von ecoplus, der Biomasse Obersdorf – Ökoenergie und der Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik GmbH. Wobei das Unternehmen auch direkt von der neuen Möglichkeit profitiert hat. Geschäftsführer Christian Strondl: „2021 ist der Entschluss gefallen, unseren Firmensitz in den ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf zu verlegen. Dank der neuen Fernwärmeleitung konnten wir unseren neuen Standort vom Start weg umweltfreundlich heizen und haben auch eine Planungssicherheit, was die Heizkosten betrifft.“

ecoplus Prokuristin Petra Patzelt: „Als Wirtschaftsagentur des Landes ist es eine unserer Aufgaben, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich laufend weiter auszubauen. Dazu gehören auch infrastrukturelle Maßnahmen in unseren Wirtschaftsparks, in die wir alleine heuer rund 10 Millionen Euro investieren werden. Der Ausbau der Fernwärme in ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist ein Teil dieses Investitionsturbos.“

