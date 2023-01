BMKÖS/Mayer: Igor Levit eröffnet erstes Forum Kultur im Wiener Volkstheater

Publikum und Klimawandel zentrale Themen der BMKÖS-Veranstaltung

Wien (OTS) - Für das erste bundesweite Forum Kultur am 28. Februar 2023 ist Pianist Igor Levit als Keynote-Speaker zu Gast im Wiener Volkstheater und wird seine persönliche Sicht auf die Situation der Kunst in Zeiten vielfältiger Herausforderungen einbringen. Weitere inhaltliche Schwerpunkte bilden Fragen rund um Publikum und ökologische Nachhaltigkeit, die spartenübergreifend und im Rahmen künstlerischer Beiträge thematisiert und diskutiert werden. Die Veranstaltung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) richtet sich an alle an Kunst und Kultur Interessierten und bietet einen Ort für Begegnung, öffentlichen Diskurs und Information. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Die Gestaltung der Zukunft von Kunst und Kultur ist eine gemeinsame Aufgabe – Künstler:innen, Kulturinstitutionen, die Politik, aber auch das Publikum sind gefragt. Ich lade daher alle Interessierten herzlich zur Teilnahme und Beteiligung am Forum Kultur ein“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Wir wollen jene Fragen ins Zentrum rücken, die durch die Pandemie- und Energiesituation nochmals an Dringlichkeit gewonnen haben: Wie können Kunst und Kultur zu einer erfolgreichen Klimawende beitragen? Welches Publikum erreichen wir, welches nicht, und warum? Ich möchte mit der Veranstaltung einen Raum schaffen, um Möglichkeiten, Lösungen und Visionen öffentlich zu diskutieren, einen Raum aber auch für Kontakt und Vernetzung. Ein offenes Branchentreffen für die gesamte Kunst- und Kulturszene im bestens Sinne des Wortes.“

Der Vormittag der eintägigen Veranstaltung soll zunächst Perspektiven eröffnen und einen Bogen spannen, von der gesellschaftspolitischen Dimension von Kunst und Kultur bis hin zur aktuellen Situation der einzelnen Kulturinstitution, aber auch der einzelnen Künstler:innen im jeweiligen Schaffens- und Wirkungsraum.

Der zweite Teil am Nachmittag dreht sich um strategische Handlungsfelder: Die Rolle von Kunst und Kultur im Kontext des Klimawandels bildet das erste Hauptthema. Während die Klimakrise zuletzt verstärkt von außen in den Sektor hineingetragen wurde, fordern Künstler:innen und Kultureinrichtungen inzwischen selbst einen engagierteren kulturellen Wandel ein.

Zum Abschluss greift das „Forum Kultur“ die aktuelle Debatte um die Publikumssituation auf, die noch vor Aufhebung der Pandemiemaßnahmen eingesetzt hat und gleichzeitig Auftrag und Aufgabe für Kulturbetriebe, Veranstalter und Politik darstellt. Aktuell untersucht das SORA Institut im Auftrag des BMKÖS Publikumsverhalten, Motivlagen und Nutzung von Kulturangeboten. Ausgehend von ersten Ergebnissen wird ein hochkarätig besetztes Panel Publikumspotenziale und konkrete Ideen diskutieren, aber auch Fragen der Teilhabe, Kulturvermittlung und medialen Kommunikation.

Durch die Veranstaltung begleiten als Moderator:innen der Kabarettist Hosea Ratschiller und die Musikerin und Slampoetin Yasmo.

Das „Forum Kultur“ wird bei freiem Eintritt zugänglich sein, Anmeldungen sind über den Kartenverkauf des Volkstheaters (www.volkstheater.at) möglich. Das Gesamtprogramm wird Anfang Februar unter www.forumkultur.at abrufbar sein. Die Einrichtung des bundesweiten Forums ist ein direktes Ergebnis aus der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes, die von Staatssekretärin Andrea Mayer als offener Prozess im Jahr 2021 gestartet wurde.



