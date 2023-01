1,2 Millionen Euro für Umweltschutz gesammelt

Großer Erfolg für Auktion von Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel

Kitzbühel (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass wir uns nach drei Jahren wieder hier treffen können, um miteinander einen wunderbaren Abend zu verbringen und Sie alle unsere Arbeit für eine saubere Umwelt unterstützen" , begrüßte Arnold Schwarzenegger am Donnerstag, den 19. Jänner, seine Gäste im Stanglwirt bei Kitzbühel. Das „Special Dinner for Climate Action“ fand zum zweiten Mal vor dem legendären Hahnenkammrennen statt und erbrachte eine unglaubliche Summe von 1,2 Millionen Euro für den Umweltschutz.

170 Gäste genossen das traditionelle österreichische Dinner und die Versteigerung - darunter Lindsey Vonn, Miriam Weichselbraun, Andreas Gabalier, Hannes Jaenicke, Johan Ernst Nilson, Ralf Moeller, Barbara Meier und The Boss Hoss, die auch einige ihrer Songs für den guten Zweck performten. Kunstwerke, signierte Unikate und Schmuck wurden mit Witz und Charme von dem amerikanischen Comedian, Schauspieler und Fernsehmoderator Matt Iseman versteigert. Besondere Highlights wie eine von Arnold Schwarzenegger signierte Lederjacke oder Kunstwerke von Sylvester Stallone, Hermann Nitsch und Gottfried Helnwein waren besonders begehrte Auktionsobjekte.

„Wir sollten endlich aufhören, darüber zu reden, was wir zu verlieren haben. Vielmehr sollten wir anfangen, mit den Menschen darüber zu sprechen, welche Lösungen es schon gibt und was sie tun können. Das werden wir auch beim diesjährigen AUSTRIAN WORLD SUMMIT in der Hofburg in Wien tun“ verwies Schwarzenegger auf seine jährliche Klimakonferenz. Zum Abschluss des Dinners hob Schwarzenegger hervor: „Natürlich können wir unsere großartige Arbeit nur mit der Unterstützung unserer Freund/innen und Unterstützer/innen fortsetzen. Daher danke ich Ihnen allen, dass Sie diesen Abend zu einem Erfolg gemacht haben und Teil der Lösung sind."

Der Erlös des Abends geht zu 100 Prozent an die Schwarzenegger Climate Initiative. Diese organisiert unter anderem die jährliche internationale Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien, die konkrete Lösungen aus aller Welt präsentiert und Klimahelden miteinander vernetzt. Außerdem unterstützt die Initiative ausgewählte Projekte in Afrika, Asien, Südamerika und der Ukraine.

"Wir sind überwältigt von der Unterstützung für unsere Arbeit und freuen uns über jeden Euro, den wir für mehr Klimaschutz einsetzen können" , betonte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

