VP-Mahrer ad Jahresauftakt: Mehr Normalität für 2023

Verantwortungsvolles Wirtschaften – klarer Kurs bei Migration – Politik für die schweigende Mehrheit - Wiener Volkspartei gibt Ausblick auf politische Schwerpunkte für das Jahr 2023

Wien (OTS) - In der Aula der Wissenschaften fand heute Abend der traditionelle Jahresauftakt der Wiener Volkspartei statt. Vor über 500 Gästen skizzierte Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer im Zuge einer Grundsatzrede die Leitlinien für die weitere gemeinsame Arbeit. In Wien gäbe es große Herausforderungen zu bestreiten: Die Geldverschwendung durch die rot-pinke Stadtregierung, die völlig fehlgeleitete Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Wien und eine aufkommende Gender- und Woke-Unkultur – wo das Aufzeigen von Ungerechtigkeit mit einem totalitären Moral- und Anspruchsdenken von Minderheiten verwechselt wird. „Die Menschen in Wien haben sich an die zahlreichen Missstände gewöhnt. Unterstützt wird das Ganze durch eine SPÖ-Stadtregierung, die uns noch dazu weismachen will, dass alles normal ist. Doch das alles ist definitiv nicht mehr normal“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Unser Weg für mehr Normalität in Wien

Das politische Programm der Wiener Volkspartei für das Jahr 2023 gliedert sich in 3 Bereiche:

- Verantwortungsvolles Wirtschaften in Wien

- Ein klarer Kurs bei Integration und Migration

- Politik für die schweigende Mehrheit

„Für uns als Wiener Volkspartei ist es nicht normal, dass ein städtischer Energieversorger jahrelang mit Milliarden Euro Steuergeld hochriskant herumjongliert und sich nun auch ein Fall von SPÖ-Misswirtschaft an den anderen reiht. Wir sind für verantwortungsvolles Wirtschaften und gegen Geldverschwendung – gerade in Zeiten wie diesen“, so Mahrer.

Ebenso ist durch die falsche SPÖ-Willkommenspolitik die Zuwanderung nach Wien völlig außer Kontrolle geraten. „Durch das jahrelange Integrationsversagen der SPÖ sehen wir große Gefahren für die Sicherheit und die Lebensqualität in unserer Heimatstadt. Hier muss sich dringend etwas ändern. Wir fordern Integration ganz klar ein und einen klaren Kurs bei Migration“, so Mahrer weiter.

Die Wiener Volkspartei gibt der schweigenden Mehrheit eine starke Stimme. Wir rücken die Menschen in den Mittelpunkt und nicht Extrempositionen am linken oder rechten Rand. „Wir leben in einer Zeit der Extreme. Manche Extreme können wir selbst nicht beeinflussen, Anderes können wir aber verändern und besser machen. Wir als Wiener Volkspartei stehen für verantwortungsvolles Wirtschaften in Wien, einen konsequenten Kurs in Migration und Integration und Politik für Menschen, die sich Normalität wünschen - Das ist unser Weg für Wien“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at