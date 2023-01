HABANOS, S.A. FEIERT DAS CHINESISCHE NEUJAHR GANZ EXKLUSIV MIT DER NEUEN VITOLA COHIBA SIGLO DE ORO

Havanna (ots/PRNewswire) - – The Pacific Cigar Co. Ltd. und Infifon HK, die alleinigen Vertriebshändler von Habanos, S.A., präsentierten Cohiba Siglo de Oro auf einer Veranstaltung, die gleichzeitig in mehreren asiatischen Ländern stattfand

– Diese Vitola wird die erste sein, deren Zigarrenkisten mit der NFC-Technologie ausgestattet sind, die es Zigarrenliebhabern ermöglicht, die Authentizität des Produkts zu überprüfen und weitere Informationen über das Produkt zu erhalten.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum chinesischen Jahr des Hasen präsentierte Habanos, S.A. die neue Cohiba Siglo de Oro Vitola (54 x 115 mm), ein neues Produkt der Marke Cohiba, der renommiertesten in der Welt der Habanos. Das führende Unternehmen für Premium-Tabakwaren möchte nicht nur den Beginn des neuen Jahres feiern, sondern mit der ausgewählten Vitola – Siglo de Oro auch das 30-jährige Jubiläum der Linea 1492 würdigen, einer der erfolgreichsten Cohiba-Zigarren.

Die Vorstellung der neuen Cohiba-Zigarre erfolgte im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung, die gleichzeitig in mehreren der wichtigsten asiatischen Märkte stattfand und von The Pacific Cigar Co, dem Alleinvertriebshändler von Habanos, S.A. im asiatisch-pazifischen Raum, und Infifon HK, dem Alleinvertriebshändler von Habanos, S.A. für das chinesische Festland, organisiert wurde. Die Veranstaltungen fanden in Macao, Thailand, Malaysia, Kambodscha, Japan, Singapur und Hongkong statt. Letztere fand im Grand Hyatt Hotel unter den aufmerksamen Blicken von 120 Gästen statt, darunter auch Denisse Llamos Infante, Kubas Konsulin in Guangdong, China.

Das neue Produkt des renommierten Tabakunternehmens wird in limitierter Auflage hergestellt, so dass nur einige wenige in den Genuss dieser einzigartigen Vitola kommen werden. Die Cohiba Siglo de Oro wird in einer speziellen Zigarrenkiste präsentiert, die 18 Habanos enthält, welche nach sorgfältiger Auswahl des Deckblattes, der Einlage und des Umblattes aus dem renommiertesten Gebiet Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Rio*, Kuba*, komplett von Hand gefertigt wurden.

Die limitierte Produktionsmenge und das 30-jährige Jubiläum der Linea 1492 von Cohiba sind jedoch nicht die einzigen Aspekte, die diese Vitola einzigartig machen. Die Cohiba Siglo de Oro wird die erste Vitola von Habanos, S.A. sein, die mit einem NFC-Chip ausgestattet ist, den die Zigarrenliebhaber einscannen können, um die Echtheit des Produkts zu überprüfen und weitere Informationen zu erhalten.

„China ist derzeit der quantitativ wichtigste Markt für unser Unternehmen, und Cohiba ist die weltweit bekannteste Marke von Habanos. Deshalb wollten wir diese Gelegenheit nutzen, um eine so besondere Vitola wie die Cohiba Siglo de Oro vorzustellen und die Einbindung der NFC-Technologie zu präsentieren, um das Markenerlebnis für Zigarrenliebhaber noch vollständiger zu machen," stellte Habanos, S.A. fest.

Cohiba Siglo de Oro Fabrikname: Exitosos

Maße: 54 Ringmaß x 115 mm Länge

Geschmacksnoten:

Kalter Geschmack, Nuancen von grünem Tee und einem Hauch von weißem Pfeffer, mit dezenten Erdaromen.

Feste Qualitätsausführung in der Hand

Zug: hervorragend

Hülle: Helle Farbe, glatt, mit großer Helligkeit, keine Rippen, ölige und schöne Ausführung

: Verbrennung: perfekt

Paarung:

Harmonien: Ausgezeichnete Komposition mit 15 Jahre altem Havana Club Rum und Havana Club Union Rum

Im chinesischen Oloong-Tee findet er seinen Seelenverwandten und vereint auf diese Weise zwei transzendentale Kulturen, die der Habanos und des Tees.

