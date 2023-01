Wölbitsch: Völlig kraftlose Rot-Pinke Stadtregierung

Reformstau muss endlich aufgelöst werden – Ankündigungen statt konkreter Maßnahmen

Wien (OTS) - „Die heutige Regierungsklausur hat eines wieder klar gezeigt: Die rot-pinke Stadtregierung ist völlig kraftlos. Maßnahmen um unsere Stadt endlich voranzubringen, werden schmerzlich vermisst“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Regierungsklausur der rot-pinken Stadtregierung.



Das vorgestellte Konzept in Zusammenhang mit „Raus aus Gas“ sei natürlich grundsätzlich zu begrüßen, aber wie sooft verkommen diese zu reinen Ankündigungen. Hier gelte es nun für die nötige Bewegung und den notwendigen Schub zu sorgen. Denn wann und wie die im vorliegenden Konzept erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden, ist Teil des Umsetzungsprogramms „Raus aus Gas“, welches aber offensichtlich erst in Zukunft folgen wird. Auch der ewige Verweis auf den Bund und die Abwälzung der eigenen Verantwortung auf andere, sei ein altbekanntes Muster, das sich heute wiederholt habe.



Wo bleiben die Antworten auf die drängenden Fragen?



Darüber hinaus seien jedoch keinerlei Antworten auf die weiteren drängenden Fragen der Stadt auf der Agenda gestanden. Diese hätte Wien jedoch mehr als nötig. Auch von Stadtrat Wiederkehr sei zu seinem Skandalressort nichts Essentielles erwähnt worden. Obwohl am Montag ein gewaltiger Fördermittelskandal rund um den Verein Minibambini publik wurde, sei von diesem diese Causa wieder einmal komplett totgeschwiegen worden. Dieser Skandal habe aber eine unglaubliche Dimension, da mit Fördermitteln völlig dreist umgegangen und diese somit zweckwidrig verwendet worden sind.



„Die Skandale rund um die Stadtregierung häufen sich immer mehr. Auch die finanziellen Belastungen, die die Stadtregierung zu verantworten hat, werden stetig mehr. Die rot-pinke Stadtregierung muss endlich in die Gänge kommen, anstatt weiterhin zulasten der Bevölkerung im Reformstau zu verharren“, so Wölbitsch abschließend.

