Neustart 2023: KaufmannGruppe und CUBUS gratulieren Blau-Weiß Linz zum neuen Geschäftsführer

Linz (OTS) - Der Jänner 2023 steht ganz im Zeichen des Neuanfangs: So eröffnete nicht nur das CUBUS-Bistro im AEC neu, auch der Bundesliga-Zweitligist Blau-Weiß Linz startet mit dem neuen Geschäftsführer, Christoph Peschek, die Mission „Aufstieg in die höchste Spielklasse“ und den Einzug ins neue Stadion. Peschek wurde am Donnerstag, 19.01.2023 bei einer Pressekonferenz im CUBUS offiziell vorgestellt

„Als Vorstandsmitglied von Blau-Weiß Linz und neuer CUBUS-Betreiber freut es mich natürlich ganz besonders, dass wir mit Christoph Peschek nicht nur eine Top-Personalie für die weitere Professionalisierung des Vereins an Bord holen konnten, sondern diese auch noch in unserem neuen CUBUS-Bistro im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals der Öffentlichkeit präsentieren durften“, so Philipp Kaufmann (CEO KaufmannGruppe) und ergänzt: „Als neubestellter Vorstand ist es mir wichtig, die richtigen Weichen mitzugestalten. Als Verein braucht es Strukturen, um zu wachsen, unter anderem eine sehr gute Infrastruktur und die besten Köpfe im Management. Aus meiner Sicht haben wir jetzt mit Christoph Peschek einen Gestalter und mit dem Stadionneubau kann jeder Fan jeden Tag unsere zukünftige Wirkungsstätte wachsen sehen. Damit sind die Voraussetzungen für die weitere Professionalisierung von Blau-Weiß erfüllt.“

Einstimmiger Beschluss

Der ehemalige Geschäftsführer von SK Rapid Wien, der auch früher in der Politik engagiert war, wurde in der Vorstandssitzung am 17.01.2023 einstimmig zum neuen Geschäftsführer von FC Blau-Weiß Linz bestellt und wird seine Tätigkeit am 01.02.2023 beginnen. Er wird alleiniger Geschäftsführer und das Erbe von Stefan Reiter antreten. Er blickt voller Tatendrang seiner neuen Aufgabe entgegen: „Ich freue mich sehr in Linz sein zu dürfen und verspüre große Vorfreude. Die Entwicklung von Blau-Weiß Linz in den letzten Jahren ist beachtlich und hat mich in der Überzeugung gestärkt, hier mitwirken zu wollen. Die Ambitionen sind große und der Fokus ist auf zwei Hauptpunkte gelegt: den Aufstieg in die Bundesliga bis spätestens 2024 bzw. auf die Etablierung in der Bundesliga sowie auf den neuen Stadionbetrieb und dessen nachhaltige Entwicklung. Ich will meinen Posten mit Bescheidenheit und Bodenständigkeit angehen und einen Schritt nach dem anderen setzen. Ich bin ein Gestalter, kein Verwalter und ich habe bereits gemerkt, dass hier mit viel Fachexpertise und Herzblut gearbeitet wird. Ich will auch die Menschen und die Stadt noch besser kennenlernen und ein besseres Gefühl dafür entwickeln, denn wir haben große Themen und wenig Zeit. Dafür brauchen wir vollen Fokus.“

Weiterentwicklung

Genauso sieht das auch FC Blau-Weiß-Vorstandsvorsitzender Sargon Mikhaeel: „Nach intensiven Verhandlungen und einem sehr konstruktiven Austausch freuen wir uns, dass nun endlich „blau-weißer Rauch‘ aufsteigt und wir eine Einigung mit Christoph Peschek erzielen konnten. Es freut uns unglaublich, ihn gewonnen zu haben. Wir wollen den Verein weiterentwickeln und breiter aufstellen, nicht nur im sportlichen, sondern vor allem auch im organisatorischen und kaufmännischen Bereich. Wir sind zutiefst davon überzeugt, einen Topmann und Experten gewonnen zu haben. Es ist eine spannende Phase für den Verein und mit Peschek haben wir eine Expertise mehr, um richtige Entscheidungen zu treffen.“

