Glitzer und Glamour bei der zauberhaften Premiere von Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle

Die besten Eiskunstläufer:innen der Welt zeigen bis Sonntag, 29. Jänner eine Show der Superlative

Wien (OTS) - Holiday on Ice SUPERNOVA ist Eis-Entertainment der Spitzenklasse und feiert mit SUPERNOVA die geheimnisvolle Schönheit des Universums. Die imposante Show begeisterte das Premierenpublikum in der Wiener Stadthalle mit atemberaubendem Eiskunstlauf, faszinierenden Flying Acts über dem Eis, eigens angefertigten Figuren von Sternenbildern mit Spannweiten von bis zu sechseinhalb Metern und einer herausragenden glamourösen Kostümwelt von Stardesigner Stefano Canulli.

Am Premierenabend in der Wiener Stadthalle boten die französischen Eistanz-Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron als Gaststars der Premiere fulminante Darbietungen auf der spiegelglatten Eisfläche in der Halle D. Als Hauptdarsteller:innen der modernen Show brillierten unter anderen Wesley Campbell, Vanessa James und Eric Radford.

Zu den begeisterten Premierengästen zählten neben den Geschäftsführern der Wiener Stadthalle, Carola Lindenbauer und Matthäus Zelenka, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und Holiday on Ice Productions-Geschäftsführer Peter O’Keeffe zahlreiche Gäste aus Kultur, Sport und Wirtschaft. Mit dabei waren Schauspielerin Maxi Blaha, Astrologin Gerda Rogers, Musicaldarstellerin Maya Hakvoort, Modedesignerin Tamara Mascara, Sängerin Virginia Ernst, Sängerin Missy May, Evelyn Rille, Österreichs Kids-Popband Young Republic, Samuel Schwalb (Schlumberger) sowie Eiskunstlauf-Olympiasieger Christopher Dean, Olympiasiegern Trixi Schuba, die mehrfachen Welt- und Europameisterschafts- sowie Olympiateilnehmer im Eiskunstlauf Claudia Kristofics-Binder, Emmerich Danzer sowie Ingrid Turkovic-Wendl.

„Holiday on Ice ist zurück in Wien! Wir alle haben lange auf diesen Abend gewartet, daher gilt mein herzlicher Dank heute insbesondere dem treuen Publikum. Es ist eine große Freude, gemeinsam mit den vielen Fans von Holiday on Ice diese großartige Eisshow zu genießen“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

„Die Wiener Stadthalle ist ein wahres Juwel auf der Holiday on Ice-Tour, und wir sind begeistert, wieder hier zu sein und vor unserem Wiener Publikum aufzutreten. Die harte Arbeit der Crew und der Skater:innen wurde mit viel Liebe und Applaus belohnt. Das Publikum in Wien ist fantastisch und die Begeisterung für Holiday on Ice ist in dieser Stadt enorm! Wir freuen uns, bis zum 29. Jänner noch viele Besucher:innen bei SUPERNOVA willkommen zu heißen und blicken mit großer Vorfreude auf das nächste Jahr, wenn wir mit einer atemberaubenden Jubiläumsshow 80 Jahre Holiday on Ice feiern werden“, sagt David Sinclair, Tourmanager von Holiday on Ice SUPERNOVA.

Holiday on Ice SUPERNOVA gastiert bis Sonntag, 29. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle: ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Zur Bildergalerie: Fotos von der Premiere Holiday on Ice SUPERNOVA am 18.01.2023

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

