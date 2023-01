Parlament – Leichtfried: Sobotka muss Zukunft der ORF-Übertragungen klären

Wurde Nationalratspräsident vom ORF nicht informiert?

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried bekräftigte am Donnerstag die demokratiepolitische Bedeutung der Übertragung der Nationalratssitzungen durch den ORF. „Demokratie und Parlamentarismus brauchen Öffentlichkeit. Es ist wichtig, dass der ORF mit diesen Übertragungen ein möglichst großes Publikum erreicht. Nach der Ankündigung des ORF, die Übertragungen von ORF2 auf ORF3 zu verschieben, liegt es jetzt in der Verantwortung von Nationalratspräsident Sobotka zu klären, wie die Zukunft der ORF-Übertragungen aussehen und wie sie größtmögliche Reichweite bekommen. Wenn die Verschiebung auf ORF3 zu einer geringeren Reichweite führen würde, kann das Sobotka nicht einfach kommentarlos abnicken“, so Leichtfried. ****

Irritierend sei jedenfalls die Vorgangsweise, wie die ORF-Pläne öffentlich wurden, so Leichtfried, der sich diesbezüglich Aufklärung vom Nationalratspräsidenten erwartet, ob und wann er vom ORF informiert wurde. (Schluss) ah/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at