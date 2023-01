SPÖ-Schieder: Solidarität mit Protesten im Iran – Weitere EU-Sanktionen notwendig

Beeindruckender Mut der iranischen Bevölkerung im Angesicht von grenzenlosem Staatsterror

Wien (OTS/SK) - Das EU-Parlament hat sich heute in einer Resolution mit den Protesten im Iran solidarisiert und auf weitere EU-Reaktionen gedrängt. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kommentiert: „Das Iranische Regime ermordet seine Bevölkerung, aber trotz eines immer brutaler vorgehenden Staatsapparats geht der Protest für ein würdiges Leben in Freiheit weiter. Die Protestierenden im Iran haben unsere volle Unterstützung. Es darf aber nicht bei einer Verurteilung alleine bleiben, die EU muss konkrete Schritte gegen die religiös-autoritäre Führung setzen. Die iranische Revolutionsgarde muss auf die Terrorliste der EU, es braucht einen Abschiebestopp und ein unbürokratisches Bleiberecht für Iranerinnen und Iraner. Daneben müssen die EU-Außenminister*innen umgehend weitere zielgerichtete Sanktionen erlassen, um den Handlungsspielraum der politischen und religiösen Führer und aller, die am Staatsterror beteiligt sind, einzuschränken. Erstes und drängendstes Ziel der EU-Diplomatie ist ein Stopp des Vollzugs von Todesurteilen.“ **** (Schluss) lp

