AVISO: Leopoldina und ÖAW stellen Politikberatung auf den Prüfstand

ÖAW-Präsident Faßmann und Leopoldina-Präsident Haug präsentieren „Wiener Thesen zur wissenschaftsbasierten Beratung“ +++ Expert:innenrunde zu Wissenschaftskommunikation

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 1. Februar 2023 sind der Präsident und Vertreter:innen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien zu Gast.

Das Thema des zusammen veranstalteten Joint Academy Days lautet: „Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise“. ÖAW-Präsident Heinz Faßmann und Leopoldina-Präsident Gerald Haug präsentieren die gemeinsam erarbeiteten „Wiener Thesen zur wissenschaftsbasierten Beratung“.

Der Frage, wie sich Wissenschaft in Krisenzeiten vermitteln lässt, widmen sich beim Joint Academy Day zudem eine Keynote Lecture von Gerald Haug mit dem Titel „Schneller, höher, weiter? Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise“ sowie eine Diskussionsrunde mit Expertinnen.

Am Podium debattieren aus Österreich der Soziologe Alexander Bogner (ÖAW), der Kommunikationsforscher Matthias Karmasin (ÖAW und Universität Klagenfurt), die Journalistin Eva Stanzl (Wiener Zeitung) sowie aus Deutschland der Mediziner Michael Hallek (Universität zu Köln), der Ökonom Christoph M. Schmidt (Ruhr-Universität Bochum) und die Klimaforscherin Ricarda Winkelmann (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung).

