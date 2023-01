SPÖ-Deutsch an Schnedlitz: „Chaos- und Skandaltruppe FPÖ unwählbar – sogar für FPÖ-Landtagsabgeordnete“

Angstbeißerei von Schnedlitz beweist, dass FPÖ in nächster Krise steckt - „FPÖ arm an Inhalten und Lösungen, aber reich an Skandalen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch wertet die heutigen unqualifizierten Äußerungen von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz als „typische blaue Angstbeißerei, die zeigt, dass die FPÖ in der nächsten schweren Krise steckt“. „Die Grazer FPÖ, wo Skandale, Ermittlungen, Rauswürfe und interne Fehden an der Tagesordnung stehen, ist ein Sinnbild für den Zustand der Kickl-Partei. Die FPÖ ist arm an Inhalten und Lösungen, aber reich an Skandalen. Die blaue Chaos- und Skandaltruppe ist unwählbar – sogar für hochrangige FPÖler, wie das Beispiel der niederösterreichischen FPÖ-Landtagsabgeordneten Aigner zeigt, die auf offener Bühne mit der eigenen Partei und der blauen Machtgeilheit abrechnet und sogar dazu aufruft, bei der Landtagswahl in Niederösterreich ÖVP zu wählen“, so Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Auch mit seinen heutigen aggressiven Rundumschlägen wird es Schnedlitz nicht gelingen, von der FPÖ-Krise und der komplett substanzlosen Politik der FPÖ abzulenken. Die FPÖ hat das Patent auf Skandale, Unfähigkeit und Inkompetenz. Die FPÖ ist so mit Hetzen und Spalten beschäftigt, dass sie gar nicht mitkriegt, was die Menschen wirklich beschäftigt. Während die SPÖ am laufenden Band konkrete Lösungsvorschläge zur Bekämpfung der Teuerung vorlegt, hat die FPÖ genauso wie ihr ehemaliger Koalitionspartner ÖVP monatelang untätig zugeschaut, wie die Preise explodieren“, so Deutsch, der klarstellt, dass jede Stimme für die FPÖ eine verschwendete Stimme ist. (Schluss) mb/ls

