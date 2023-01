FW fordert Energiepreise sofort zu senken!

Langthaler: Preistreiber CO2-Zertifikate müssen ausgesetzt werden!

Wien (OTS) - Das Teuerungsmonster schlägt nun mit aller Brutalität zu. Derzeit treffen bei Unternehmen Vorschreibungen mit exorbitanten Preiserhöhungen für Strom und Gas ein. Österreichs Wirtschaft kann die massive Last der Energiepreisteuerung jedoch nicht mehr tragen. Die von der Politik geleisteten Hilfszahlungen werden auf Dauer keine Lösung bieten. „Es braucht echte Entlastung ohne bürokratische Hürden“, so der stellvertretende Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, in einer Aussendung.

Langthaler dazu: „Es gibt für uns keine Denkverbote, wenn es darum geht, die Wirtschaft an der Energiefront zu entlasten. Gerade in dieser schweren Zeit müssen wir daran denken, die C02-Zertifikate auszusetzen. Eine Aussetzung dieser würde eine Ersparnis von rund 5 bis 8 Cent je KWH erwirken. Das wäre eine echte Hilfe für unsere Betriebe!“

„EU und die österreichische Regierung müssen endlich vorrausschauender und schneller handeln. Wir in der Wirtschaft können uns dieses Schneckentempo der Regierungspolitik nicht leisten. Wir brauchen Planungs- und Investitionssicherheit“, so Langthaler.

Unseren Politikern ist offenbar nicht bewusst, dass sich viele Unternehmer - auf Grund der ständigen Verzögerungen bei Entscheidungen der Regierung - in die Gefahr einer fahrlässigen Krida begeben. Wenn man als Unternehmer nicht weiß, ob man seine Rechnungen auf Grund der hohen Energiepreise bezahlen kann oder nicht, begibt man sich auf dünnes Eis. Die Politik muss uns Planungssicherheit bieten und daher vorausschauender regieren“, so BO-Stv. Langthaler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Tel: 01/4082520

office @ fw.at

https://www.fw.at