Unhaltbare Zustände in NÖ Landeskliniken: SPÖ-Silvan fordert Rücktritt von Landesrat Pernkopf

Nach Kündigungen im Landesklinikum Mistelbach – nun soll auch interne Abteilung im Klinikum Klosterneuburg geschlossen werden

Wien (OTS/SK) - Die Gynäkologische Abteilung des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf ist seit Dezember führungslos. „Eine vorausschauende Personalplanung seitens des zuständigen Landesrates Stephan Pernkopf und seinem Team hat es offensichtlich nicht gegeben“, zeigt sich SPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlaments, fassungslos. Angesichts der offenbar drohenden Schließung der internen Abteilung im Klinikum Klosterneuburg fordert Silvan den Rücktritt des heillos überforderten Landesrats Pernkopf. ****

Die Gynäkologische Abteilung in Mistelbach-Gänserndorf muss seit Dezember von Primarärzt*innen aus anderen Kliniken wie Hollabrunn oder Korneuburg mitbetreut werden. Für einige Ärzt*innen waren diese Zustände offensichtlich nicht länger tragbar. Laut Insiderinformationen haben vier von ihnen nun frustriert die Kündigung eingereicht.

Die Lage im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zeigt, dass sich die allgemein angespannte Situation, die in den NÖ Landeskliniken seit Monaten herrscht, in den letzten Wochen nicht verbessert hat. Silvan fürchtet, dass es nun auch in den Kliniken Hollabrunn oder Korneuburg zu Engpässen kommen könnte, sollten deren Primarärzt*innen noch länger eine andere gynäkologische Abteilung mitbetreuen müssen. Silvan ortet hier ein klares Versäumnis des zuständigen ÖVP-Landesrates Pernkopf, der für die Landeskliniken verantwortlich ist.

Silvan liegen zudem Informationen über eine mögliche Schließung einer internen Abteilung im Landesklinikum Klosterneuburg vor. Diesbezügliche Informationen sollen dem zuständigen Landesrat Pernkopf, aber auch der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, schon seit geraumer Zeit vorliegen. Nach außen sollen diese Interna vor der Landtagswahl offenbar nicht dringen, für die Beschäftigen gilt ein Sprechverbot bis nach der Landtagswahl.

ÖVP-Landesrat Pernkopf habe in den letzten Monaten mehrfach unter Beweis gestellt, dass er mit der Verantwortung für die niederösterreichischen Landeskliniken heillos überfordert ist, so Silvan. Vor ein paar Monaten zum Beispiel hat GÖD-Gewerkschafter Reinhard Waldhör, „wahrlich kein Parteikollege von mir“, so Silvan, in einem Interview in der Tageszeitung „Krone“ zu Protokoll gegeben, dass es unzählige Gefährdungsanzeigen seitens der Landeskliniken an die Holding gegeben hat. Besonders schlimm soll die Lage in Wr. Neustadt, Baden und Mödling gewesen sein, zitierte die „Krone“ und weiters: „Kaum jemand von der Belegschaft hat noch Bock für dieses kollektive Versagen geradezustehen.“

Silvan fordert deshalb Konsequenzen: „Herr Pernkopf, bitte treten Sie zurück und machen Sie endlich Platz für jemanden, der sich für die Situation der niederösterreichischen Patient*innen und der Angestellten in den Landeskliniken ernsthaft interessiert.“ (Schluss) PP/lp

