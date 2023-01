Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.1.: „Letzter Ausweg Pfandleihe?“

Wien (OTS) - „Letzter Ausweg Pfandleihe?“ lautet der Titel des von Cornelia Krebs gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Pfandleihe gilt als die älteste Form des Kreditgeschäfts. Schon seit der Antike ist es möglich, Gegenstände zu beleihen -reizvoll vor allem für diejenigen, die sonst keinen Kredit bekommen oder auf Diskretion Wert legen. Diese Form des Geldgeschäfts hat aktuell Hochkonjunktur, denn hohe Lebenshaltungskosten treiben immer mehr Menschen in die Pfandleihhäuser, das Geld reicht oft nicht mehr bis zum Monatsende. Mittlerweile geht auch die Mittelschicht immer öfter zur „Tante Dorothe“, wie man früher gerne sagte - angelehnt an das größte und älteste Pfandleihinstitut Europas, das Dorotheum. Versetzt wird so gut wie alles, von Mobiltelefonen über Schmuck, Fahrräder und Autos bis hin zu Lebensversicherungen. Diese Form der Geldbeschaffung mag zwar für viele praktisch sein, sie ist aber auch sehr kostspielig und sollte daher nur kurzfristig der finanziellen Überbrückung dienen, warnen Verbraucherschützer - denn sonst wird aus dem schnellen Geld schnell eine Schuldenfalle.

