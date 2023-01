efko Gruppe eröffnet hochmodernes Vitana Werk in Guntramsdorf

Ultrafrische Salat- und Gemüse-Convenience

Eferding/Guntramsdorf (OTS) - Rund 28 Mio. Euro investierte die efko Gruppe in den neuen, hochmodernen Vitana Neubau in Guntramsdorf. Von hier liefert efko erntefrische Salat- und Gemüseprodukte innerhalb eines Tages in Top-Qualität an Händler:innen und Gastronom:innen. Gemeinsam mit Landesrat Mag. Jochen Danninger, Vorstand und CFO der Raiffeisenlandesbank OÖ Mag. Reinhard Schwendtbauer und zahlreichen weiteren Gästen eröffneten efko Geschäftsführer Klaus Hraby, Bauherrenvertreter DI Manfred Rotheneder und Vitana Geschäftsführer Mag. Markus Pois und Ing. Manfred Speiser am 19. Jänner 2023 offiziell das Vitana Werk.„Verzehrfertige Salate werden bei den österreichischen Konsument:innen immer beliebter. Vor allem aber steigt die Nachfrage nach sauber gewaschenen, geputzten Gemüsesorten in Restaurants und Hotels, wo Convenience-Produkte auch angesichts des Fachkräftemangels entscheidende Vorteile bringen“, so efko Geschäftsführer Klaus Hraby.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3ktQPeb

