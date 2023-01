Terminaviso und Einladung- Universität für angewandte Kunst Wien: AAA Winter 23 – Angewandte Abschluss Arbeiten

Ausstellungen am Freitag, 27.1.2023 von 11 bis 19 Uhr – Ab 3.2.2023 online

Wien (OTS) - Mit AAA Winter 23 präsentiert die Universität für angewandte Kunst Wien die Abschlussarbeiten des Wintersemesters 2022/23. Am Freitag, den 27. Jänner 2023, werden die Arbeiten von 11 bis 19 Uhr im Rahmen von AAA Winter 23 an den unterschiedlichen Standorten der Angewandten präsentiert. Besucher:innen sind herzlich eingeladen, die Abschlussarbeiten vor Ort zu besuchen und zu besichtigen. An diesem Tag gibt es Dialogführungen im Stundentakt, die von Studierenden moderiert werden und zu Austausch und Diskussion mit Expert:innen einladen.

Folgende Gäste konnten für die Dialogführungen gewonnen werden und steuern ihre Expertise bei: Beate Engelhorn (Haus der Architektur Graz), Jelena Micić (Wienwoche), Matthias Moroder (MAGAZIN), Carolina Nöbauer (Wiener Festwochen, Kevin Space), Jeanette Pacher (Secession), Antje Prisker (MAK), Claudius Schulze und Sithara Pathirana (Wiener Klima Biennale), Pieternel Vermoortel (steirischer herbst).

Das gesamte AAA-Programm (Ausstellungen, Präsentationen, Führungen) ist auf aaa.dieangewandte.at zu finden.

Ab 3. Februar 2023 können die neuen Abschlussarbeiten dann auch wieder über die AAA-Website unter aaa.dieangewandte.at online abgerufen werden.

Am 27.1.2023 steht ein Infopoint in der Angewandten in der Vorderen Zollamtsstraße zur Verfügung. Ausstellungen AAA Winter 23 finden an folgenden Universitätsstandorten statt:

Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Schönlaterngasse 5 - Universitätsgalerie der Angewandten im Heiligenkreuzerhof – Sala Terrena, 1010 Wien

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien (Infopoint)

Paulusplatz 5, 1030 Wien

Fotos zur Illustration zum Download: dieangewandte.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at