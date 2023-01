„Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ live aus Bad Kleinkirchheim am 21. Jänner in ORF 2

Marco Ventre begrüßt erstmals gemeinsam mit Stefanie Hertel die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers

Wien (OTS) - Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers treffen sich am Samstag, dem 21. Jänner 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und im MDR beim „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ in Bad Kleinkirchheim. Zum ersten Mal führt Marco Ventre an der Seite von Stefanie Hertel durch den Abend. „Ich freue mich, dass wir die ‚Musi‘ in diesem Jahr endlich wieder mit richtig viel Publikum vor der Bühne feiern können! Ich bin vor meiner Premiere schon ordentlich aufgeregt!“, so der Moderator.

Einer der Höhepunkte wird der Auftritt der Nockis, die in Bad Kleinkirchheim den Startschuss zu ihrem Jubiläumsjahr geben. Seit genau 40 Jahren steht die Band, die zu Österreichs erfolgreichsten Formationen gehört, schon auf der Bühne. Die Nockis werden unter anderem mit Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern einen ihrer Erfolgstitel ganz neu interpretieren.

Das „Winter Open Air“ wird wieder ein Stelldichein zahlreicher Stars aus Österreich und Deutschland. So wird auch Nik P. seine größten Hits mit ins Kärntnerland bringen. Ross Antony präsentiert seinen brandneuen Titel, eine Hymne auf die Liebe und die Diversität. Zum ersten Mal steht der erst 16-jährige Luca Stangl auf der „Musi“-Bühne. Im letzten Jahr konnte er erstmals große Erfolge im TV feiern. Weiterhin mit dabei sind Misha Kovar, Olaf Berger, Meilenstein, Meissnitzer Band, Die Edlseer, Die Lauser, Melanie Payer, Die Draufgänger, Max Weidner, Die Hofers, Die Seer, Marc Pircher, Die Südsteirer, Natalie Holzner und die Mountain Crew.

Traditionell spielt außer den zahlreichen musikalischen Stars wieder die Kärntner Winterlandschaft eine Hauptrolle. Diesmal geht es auf eine besondere Nacht-Skitour am Dreiländereck und auf eine Schneeschuhwanderung in die Nockberge. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at