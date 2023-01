Richtigstellung zur Presseaussendung OTS0006 vom 19.01.2023

Wien (OTS) - In der Presseaussendung OTS0006 vom 19.01.2023 mit der Überschrift „Medienrechtliche Informationen zu Berichten über den Verein „Islamische Föderation Hicret“, in der die auf oe24.at veröffentlichten Unwahrheiten thematisiert wurden, wurde im vierten Absatz bekannt gegeben, dass die Tageszeitung „Heute“ einen Artikel dazu veröffentlicht hat. Hier ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir möchten festhalten, dass in „Heute“ und „Heute.at“ keine Berichte über den Verein „Islamische Föderation Hicret“ erschienen sind. Die durchwegs falschen Behauptungen wurden in der Boulevard-Zeitung „Österreich“ und auf „oe24.at“ publiziert. Die „Heute“ ist selbstverständlich kein Krawallmedium.

