AVISO: Kundgebung der IT Beschäftigten für eine Gehaltserhöhung, die Kaufkraft sichert!

Wien (OTS) - Die ArbeitgeberInnen in der IT-Branche haben auch nach fünf Verhandlungsrunden noch immer kein Angebot für eine Gehaltserhöhung gemacht, welche die Kaufkraft aller Beschäftigten sichert. Deshalb ruft die Gewerkschaft GPA am kommenden Montag, den 23.Jänner 2023 zu einer Kundgebung in Wien auf, um Druck zu machen für einen Kollektivvertragsabschluss, der Zukunftsperspektiven in der IT-Branche ermöglicht. Dazu laden wir auch die VertreterInnen der Medien herzlich ein.

Zeit: Montag, 23. Jänner 2023, ab 14 Uhr

Ort:: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien

