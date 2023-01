RB Leipzig vs. FC Bayern: Spitzenspiel zum Frühjahrsauftakt der Deutschen Bundesliga am Freitag LIVE auf PULS 24

PULS 24 zeigt am Freitag live um 19:55 Uhr das Top-Spiel RB Leipzig vs. FC Bayern - auch im Livestream auf puls24.at/sport. FC Bayern vs. 1. FC Köln am Dienstag live auf PULS 24.

Wien (OTS) - Für alle Fußballfans geht's am Freitag live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at mit dem Frühjahrsauftakt der Deutschen Fußball-Bundesliga im Doppelpack los. Am 20. Jänner trifft Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München im Spitzenspiel auswärts auf den Tabellendritten RB Leipzig. Mit einem Sieg können die "Roten Bullen", gecoacht von Marco Rose, bis auf drei Punkte an Bayern herankommen. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer trifft auf Konrad Laimer und Xaver Schlager.



Manfed Schmid als Stargast bei FC Bayern vs. 1. FC Köln am Dienstag live auf PULS 24



Nur vier Tage später überträgt PULS 24 am Dienstag, den 24. Jänner um 20:10 Uhr das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann bekommt es mit Köln und den Ex-Rapidlern Florian Kainz und Dejan Ljubicic zu tun. Stargast im Studio wird Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid sein, der die Kölner bestens kennt, unter anderem aus seiner Zeit als Co-Trainer unter Peter Stöger.



PULS 24 SPORT-Team bei RB Leipzig vs. FC Bayern:

Moderator: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Alex Kratki

PULS 24 SPORT-Team bei FC Bayern vs. 1. FC Köln:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Mario Hochgerner

Stargast und Co-Kommentator: Manfred Schmid

RB Leipzig vs. FC Bayern

Am Freitag, den 20. Jänner um 19:55 Uhr live auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und in SAT.1 Österreich



FC Bayern vs. 1. FC Köln

Am Dienstag, den 24. Jänner um 20:10 Uhr live auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und in SAT.1 Österreich



Die Deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich sowie im Livestream auf puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com