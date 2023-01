Innovator of the Year: DONAU siegt in der Kategorie „Corporate Innovation“

Auszeichnung für WohnenNext, die „schnellste Polizze Österreichs“

Wien (OTS) - brutkasten, das Leitmedium für Innovation, Start-ups und die digitale Wirtschaft, hat in einem Online-Voting über den „Innovator of the Year“ abstimmen lassen. In der Kategorie „Corporate Innovation“ wurde stellvertretend für das Team der DONAU Versicherung Franz Josef Zeiler nominiert. Nun steht das Ergebnis fest: Zeiler konnte sich gegen Nominierte aus anderen namhaften Unternehmen durchsetzen und wurde zum Sieger in dieser Kategorie gekürt.

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung und bedanken uns bei allen, die für uns gestimmt haben. Mit der ‚schnellsten Polizze Österreichs‘ hat die DONAU beispielgebend für die Branche den Online-Abschluss einer Haushaltsversicherung sehr einfach gemacht. Mit dem ‚Next Generation Circle‘ haben wir einen Innovationshub im Unternehmen etabliert. Strategisch steht für uns die Kunden- und Serviceorientierung im Mittelpunkt. Mein besonderer Dank gilt dem Team DONAU, das den Erfolg von WohnenNext ermöglicht hat“, freut sich Franz Josef Zeiler, unter dessen Führung das Innovationsteam der DONAU WohnenNext entwickelt hat, über die Auszeichnung.

„Mit dem ‚Next Generation Circle‘ konnten wir in den vergangenen Jahren die DONAU maßgeblich weiterentwickeln. Darauf sind wir sehr stolz. Das Vorstandsteam der DONAU dankt allen, die zum Erfolg von WohnenNext beigetragen haben. Dadurch stärken wir die Positionierung der DONAU als kundenorientierteste Versicherung Österreichs“, sagt Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU.

WohnenNext – Die digitale Haushaltsversicherung

Die DONAU Versicherung ging mit WohnenNext, der schnellsten Polizze Österreichs, an den Start. WohnenNext setzt mit dem Online-Abschluss einer umfassenden Haushaltsversicherung samt innovativem Design und Echtzeitzustellung der Polizze an Kundinnen und Kunden neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Der Abschluss einer Haushaltsversicherung wird somit zum Erlebnis für die Kundinnen und Kunden.

WohnenNext: https://www.donauversicherung.at/haushaltsversicherung

Brutkasten „Innovator of the Year“: https://brutkasten.com/siegerinnen-des-innovator-of-the-year-2022/

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at