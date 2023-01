Israel: Österreich Werbung startet mit aktiver Marktbearbeitung

Wien (OTS) - Eine der zentralen Aufgaben der Österreich Werbung ist es, die touristischen Entwicklungen auf den weltweiten Märkten zu beobachten und intensiv zu analysieren. Wenn Potenziale für Urlaub in Österreich erkannt werden, agiert die Österreich Werbung gemeinsam mit ihren Partnern und entwickelt Strategien für eine bestmögliche und zukunftsorientierte Marktbearbeitung. Einer jener Märkte, der in den letzten Jahren eine hervorragende Entwicklung zeigte, ist Israel.

Mit Jänner 2023 beginnt die nationale Tourismusorganisation Österreichs mit der aktiven Bearbeitung des touristischen Wachstumsmarktes Israel. Die enorm positive Entwicklung sowohl bei Ankünften als auch bei Nächtigungen aus Israel gepaart mit vergleichsweise sicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der enormen Reiselust der Israelis führten zur Entscheidung, dem Markt deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Herkunftsmarkt Israel: nachhaltiges Wachstum im letzten Jahrzehnt

Israel ist einer der am stärksten wachsenden Auslandsreisemärkte für das Tourismusland Österreich. Von 2011 bis 2019 haben sich die Nächtigungen verdoppelt und lagen über das Gesamtjahr bereits bei 820.000. Der letzte Sommer erreichte mit über 630.000 Nächtigungen einen Rekord und übertraf damit die Vor-Corona-Zahlen.

„Die vergangene Sommersaison hat unsere Entscheidung, Israel als Aktivmarkt zu definieren und damit die Marktbearbeitung für die österreichische Tourismusbranche weiterzuentwickeln, nochmals bestätigt. Die Wachstumszahlen sind im Vergleich zum Sommer des Vor-Corona-Jahrs 2019 mit über 20 Prozent enorm beeindruckend. Die sehr guten Flugverbindungen und die visumfreie Einreisemöglichkeit sind dabei wesentliche Grundlagen für einen nachhaltigen Erfolg am Markt“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Die israelischen Österreich-Urlauber: Sommerfokus, Sightseeing und Natururlaub

Sightseeing-, Städte- und Erholungsurlaub stehen bei den israelischen Gästen in Österreich hoch im Kurs. Sie sind klassische Sommer-Urlauber: 70 Prozent der Nächtigungen finden während der Sommersaison statt. Dabei spielen aber auch der Natur- und Kultururlaub eine große Rolle. „Die Israelis schätzen vor allem die österreichische Natur, die Landschaften, das kulturelle Angebot und die vielfältigen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Die Kombination aus Erlebnissen in der Stadt und der unmittelbaren Nähe zur Natur macht einen Österreich-Urlaub für die israelischen Gäste so einzigartig“, sagt Michael Tauschmann, Head of Markets für Middle East und Indien, der zukünftig auch als Ansprechpartner für die österreichische Branche für den Markt Israel fungiert.

Urlaub in Österreich wird von den israelischen Gästen als genussvoll, sicher, familienfreundlich und erholsam wahrgenommen. Die bedeutendste Zielgruppe sind Familien: 36 Prozent der Urlauber sind Familien mit Kindern oder Jugendlichen. Die israelischen Gäste sind etwas jünger als der durchschnittliche Österreich-Gast aus dem Ausland, sie stammen größtenteils aus einer Großstadt (71 %) und verfügen über ein hohes Bildungsniveau (89 % Akademiker). Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen bewegt sich ebenfalls auf einem hohen Niveau (2/3 der israelischen Gäste verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von über 4.000 Euro).

Kick-Off für die österreichische Branche: Workshop-Serie und Austausch mit Bundesminister Kocher und Staatssekretärin Kraus-Winkler

Um der österreichischen Tourismusbranche den Markt näherzubringen, veranstaltet die Österreich Werbung Anfang Februar eine Workshopserie in Israel. Im Rahmen der Stationen in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem erhalten Partner aus dem österreichischen Tourismus direkten Kontakt zu den wichtigsten Stakeholdern der israelischen Reisebranche, können dabei Kontakte aufbauen und ihr Wissen zum Markt, zu den Perspektiven und den Bedürfnissen der israelischen Urlauber*innen vor Ort vertiefen.

Der österreichische Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Prof. Martin Kocher und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler werden ebenfalls Teil der österreichischen Delegation in Israel sein und vor Ort den Austausch mit israelischen Medien suchen. Die Anwesenheit der beiden Regierungsmitglieder unterstreicht die Bedeutung Israels als touristischer Potenzialmarkt und als politischer, wirtschaftlicher und kultureller Partner Österreichs.

Lokaler Sales Representative unterstützt bei der Marktbearbeitung und Kommunikation

Ein lokaler Sales Representative, der über hervorragende Kontakte zu den lokalen Stakeholdern verfügt, ist der Ansprechpartner für die israelische Reisebranche. Dieser berichtet direkt an Michael Tauschmann, Head of Markets für Middle East und Indien. Die Zusammenarbeit mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich wird in bewährter Form fortgeführt.

Mehr Informationen zum Markt Israel finden Sie auf der Marktseite auf austriatourism.com

