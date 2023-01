Cannadips Europe kooperiert mit Snushus AG, um die All Natural CBD Snus-Beutel auf den Markt zu bringen

Zürich (ots/PRNewswire) - Cannadips Europe, eine SpectrumLeaf-Marke, die hochwertige CBD-Produkte auf dem europäischen Markt anbietet, hat sich kürzlich mit der Snushus AG zusammengetan, um die Kernkollektion in den Geschäften anzubieten.

Snus ist ein rauchloses Tabakprodukt in Beuteln, das seinen Ursprung im Schweden des frühen18. Jahrhunderts hat und für eine bestimmte Zeit zwischen Oberlippe und Zahnfleisch gelegt wird, um die Abgabe zu ermöglichen. Die rasche Verbreitung von Snus ist zu einem großen Teil auf die laufende Bewegung zur Reduzierung des Rauchens zurückzuführen. Laut einer aktuellen Studie1 wird für Snus in den nächsten 5 Jahren ein CAGR von 4,75 % erwartet. Cannadips CBD wird in einem ähnlichen Beutel geliefert, enthält aber weder Tabak noch Nikotin. Jeder Beutel enthält 10 mg wasserlösliches CBD mit hoher Bioverfügbarkeit, was eine effektivere Zufuhr ermöglicht.

„Die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen der Branche wie der Snushus AG stellt für uns einen neuen Meilenstein dar. Sie haben nicht nur einen Marktanteil von 20 % in der Schweiz und haben im letzten Jahr über 2,4 Millionen Dosen verkauft, sondern bieten auch Online- und Offline-Kanäle an. So werden wir beispielsweise in den Offline-Einzelhandelsgeschäften direkte Verkostungsaktionen anbieten, um den Verbrauchern Cannadips näher zu bringen. Wir hoffen, dass wir mit dieser neuen Partnerschaft auch andere Snus-Konsumenten in der Schweiz erreichen können, die vielleicht nach einer CBD-Alternative suchen. Außerdem möchten wir CBD-Befürworter erreichen, die nach einer rauchfreien Lösung suchen. Snushus hat die Vision, eine rauchfreie Schweiz zu schaffen, und es wäre uns eine Ehre, an dieser Bewegung teilzunehmen", sagt Felix Sundström, CEO von SpectrumLeaf (Muttergesellschaft von Cannadips Europe).

Cannadips CBD bietet eine breite Palette von Kollektionen an, darunter 5 Geschmacksrichtungen in der Core Collection, 10 Geschmacksrichtungen in der Limited Edition, 3 in der CBG+Caffeine Line und 4 in der Terpene Range (ohne CBD). Alle 5 Geschmacksrichtungen der Core Collection werden online bei Snushus.ch (oder Snushus.eu) und in allen Snushus-Filialen in der Schweiz erhältlich sein, weitere Kollektionen werden hinzukommen.

INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAF SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Beschaffung von hochwertigen CBD-Produkten in einzigartigen Formaten widmet, die den kollektiven Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Zu den Marken des Unternehmens gehören Cannadips – ein CBD-Produkt, das im Mund behalten wird, Elevar Hemp – hochwertige CBD-Streifen zum Einnehmen und andere CBD-Produkte sowie Voon – kleine weiße CBD-Hanfbeutel.

