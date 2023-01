LePure Biotech schließt Serie-C-Finanzierung unter Mitwirkung von Novo Holdings, General Atlantic und Goldman Sachs Asset Management ab

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai LePure Biotech Co., Ltd. („LePure") gab den Abschluss seiner Serie-C-Finanzierung durch ein Konsortium weltbekannter Investoren unter der Leitung von Novo Holdings, General Atlantic und Goldman Sachs Asset Management bekannt, an dem sich auch bestehende Investoren wie Highlight Capital, Bayland Capital und HM Capital beteiligten. LePure plant, diese Finanzierung zu nutzen, um die Produktinnovation zu beschleunigen, die Expansion in Übersee zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in der globalen Industriekette zu verbessern.

LePure ist eine führende Bioprozessplattform in China, die umfassende Produktlösungen für die Herstellung von makromolekularen Arzneimitteln anbietet. Mit bedeutenden Fortschritten in der FuE der Grundstoffe, der Produktentwicklung und dem Ausbau der Produktionskapazitäten ist LePure gut positioniert, um die Wachstumschancen der Branche auf der Grundlage therapeutischer Innovationen zu nutzen. LePure hat vor kurzem die Übernahme von QuaCell Biotechnology, einem Unternehmen für Zellkulturmedien, abgeschlossen und damit die Produktpalette um Verbrauchsmaterialien für die Bioprozesstechnik, Bioreaktoren, Filtrations- und Reinigungslösungen sowie Zellkulturmedien erweitert.

Frank Wang, Mitbegründer und CEO von LePure Biotech, sagte: „Biopharmazeutische Verbrauchsmaterialien spielen eine wichtige Rolle in der FuE und Produktion von biologischen Medikamenten. Seit seiner Gründung hat sich LePure Biotech dem Aufbau von Innovationskapazitäten verschrieben, indem es die Effizienz der Arzneimittelentwicklung verbessert, eine stabile und sichere Pilotphasenproduktion gewährleistet und die Markteinführung neuer Arzneimittelprodukte unterstützt. Wir freuen uns, mit globalen Investoren wie Novo Holdings, General Atlantic und Goldman Sachs Asset Management zusammenzuarbeiten. Mit dem Beginn dieses neuen Kapitels wird sich LePure weiterhin auf technologische Innovationen und die Verbesserung unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren, um unsere Kunden optimal zu versorgen."

Dr. Amit Kakar, Senior Partner und Head von Novo Holdings Asia, kommentierte: „LePure Biotech ist ein aufstrebender Stern in der globalen Bioprozessbranche. Novo Holdings freut sich, Partner von LePure Biotech zu werden, da das Unternehmen weiterhin eine starke Dynamik und eine hohe Anerkennung in der Branche erfährt. Diese Investition ist tief verwurzelt in unserer umfassenden Expertise in der Life-Science-Industrie weltweit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LePure Biotech, um durch das Angebot hochwertiger Lösungen eine wichtige Rolle in der globalen pharmazeutischen Lieferkette zu spielen und eines der vertrauenswürdigsten Bioprozessunternehmen in China und weltweit zu werden."

Lefei Sun, Managing Director und Head of Healthcare für China bei General Atlantic, erklärte: „Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Bioprozesstechnik zum einmaligen Gebrauch haben in China erhebliche Marktchancen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 genießt LePure nicht nur einen First-Mover-Vorteil, sondern hat auch gewaltige technische Hürden für seine Konkurrenten errichtet. Das Team von LePure verfügt über ein tiefes Verständnis der globalen Wertschöpfungskette der biopharmazeutischen Industrie, ist in der Lage, schnell auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren und weist ein starkes Expansionspotenzial auf den internationalen Märkten auf."

Kevin Xu, ein Managing Director, der Investitionen in das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in Großchina bei Goldman Sachs Assetmanagement leitet, sagte: „Bioprozessoren für den Einmalgebrauch werden von Biopharmaunternehmen weltweit aufgrund ihrer Betriebseffizienz und der steigenden Nachfrage nach flexibler Produktion immer häufiger eingesetzt. Wir freuen uns darauf, unsere globale Plattform und unsere Fähigkeiten zu nutzen, um die Expansion von LePure zu unterstützen."

