Info-Schwerpunkt zu Gürtelrose in allen Apotheken

Österreichische Apotheken setzen Schwerpunkt auf Information zu Herpes Zoster

Nur wenige Personen über 50 halten es für wahrscheinlich, an Gürtelrose zu erkranken

Fast alle (> 99%) der über 50-Jährigen tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich und jede/r Dritte erkrankt im Lauf seines Lebens daran

Info-Schwerpunkt unterstützt nationale Impfempfehlung

Gürtelrose ist den meisten in der heimischen Bevölkerung ein Begriff, die Bedeutung dieser Erkrankung aber unterschätzt: Nur wenige Personen über 50 halten es nach einer aktuellen Untersuchung für wahrscheinlich, selbst an Gürtelrose zu erkranken. Dabei tragen fast alle Erwachsenen über 50 Jahren (>99%) das Varizella Zoster Virus in Folge einer Windpocken-Erkrankung (im Volksmund auch Feuchtblattern oder Schafblattern genannt) in sich. Jede/r Dritte erkrankt im Lauf seines Lebens daran - mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. In Österreich geht man von rund 30.000 Fällen/Jahr aus.

Mit steigendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen stark an. An vorderster Stelle nennen Mediziner*innen die Post-Zoster-Neuralgie, die bei bis zu 30% der Patient*innen auftreten und viele Monate oder sogar Jahre anhalten kann und die Lebensqualität massiv einschränkt. Expert*innen zählen diese Schmerzen zu den stärksten Schmerzerlebnissen in der Humanmedizin.

Um Bewusstsein zu schaffen und dem Informationsdefizit der Österreicher*innen entgegenzuwirken, setzen deshalb die heimischen Apotheken im ersten Halbjahr 2023 einen Aufklärungsschwerpunkt zum Thema Gürtelrose. „Vor allem alle Menschen über 50 Jahre, bei denen das Immunsystem schwächer wird, aber auch Patient*innen mit Grunderkrankungen wollen wir mit Gesundheitsinformationen versorgen und aufklären“, sagt Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer, die diese Aktion unterstützt. „Wir werden über Risiken aufklären, Betroffene beraten und auf die Impfempfehlung im Nationalen Imfplan aufmerksam machen. Denn die Vorsorge ist auch in diesem Fall der richtige Weg.“

Empfehlung im Österreichischen Impfplan

Die Impfung gegen Gürtelrose, die in den Apotheken erhältlich ist, wird vom österreichischen Impfplan für alle Erwachsenen ab 50 Jahren und für Personen mit besonders hohem Risiko für Gürtelrose bereits ab 18 Jahren empfohlen.

Informationen auch auf www.guertelrose-info.at

Mitgetragen wird die Aktion von der Österreichischen Ärztekammer. Zusätzliche Informationen finden Interessierte auch auf der Website der Informationskampagne „Gürtelrose-Info.at – Impfen schützt“ unter www.guertelrose-info.at.

