Der Fall Teichtmeister und der Umgang mit Kindesmissbrauch: „Runder Tisch“ mit Tarek Leitner

Heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Fall Florian Teichtmeister bringt ein Tabuthema in eine breite Öffentlichkeit. Der bekannte Schauspieler muss sich wegen des Besitzes von Zehntausenden Dateien mit kinderpornografischem Inhalt vor Gericht verantworten. Der Fall sei aber nur die Spitze eines Eisbergs, sagen die Ermittler. Wie geht die Öffentlichkeit mit jenem Problemfeld um, das mit Kinderpornografie umschrieben wird? Wie können Kinder vor dieser Form des sexuellen Missbrauchs geschützt werden? Welche Maßnahmen sieht das Strafrecht vor, und welche Wirkung hätte eine Strafverschärfung? Und gibt es Therapien für Männer mit pädophilen oder pädosexuellen Neigungen?

Darüber diskutieren heute, am 18. Jänner 2022, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Dieter Csefan

Bundeskriminalamt, Leiter Ermittlungsabteilung

Irmgard Griss

ehem. Präsidentin Oberster Gerichtshof

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Netzwerk Kinderrechte Österreich

Alexander Haydn

Psychotherapeut, Männerberatung

