AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 23. Jänner 2023

Abschieben oder aufnehmen? Österreich zwischen Asyl und Zuwanderung

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 23. Jänner 2023 um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Abschieben oder aufnehmen? Österreich zwischen Asyl und Zuwanderung".

Mehr als 100.000 Menschen stellten 2022 in Österreich Antrag auf Asyl. 15 Prozent der Verfahren endeten mit einem positiven Asylbescheid. Der Innenminister sieht das Land "an der Grenze der Belast­barkeit". Der Bundeskanzler fordert Zäune an den EU-Außengrenzen. Auf der anderen Seite beklagt die Wirtschaftskammer, dass 270.000 Fachkräfte im Land fehlen würden.

Wie schafft Österreich den Spagat zwischen restriktiver Asylpolitik und gezielter Zuwanderung?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Abschieben oder aufnehmen? Österreich zwischen Asyl und Zuwanderung"

Es diskutieren: Ernst Gödl (ÖVP), Reinhold Einwallner (SPÖ), Hannes Amesbauer (FPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Johannes Magreiter (NEOS)

Expertinnen: Judith Kohlenberger (Wirtschaftsuniversität Wien) und Melita Šunjić (ehem. Sprecherin UNHCR Österreich)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

