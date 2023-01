Shutterstock feiert die Macht des Geschichtenerzählens auf dem Sundance Film Festival 2023

- - Jamie Elden, Chief Revenue Officer, Shutterstock (Moderator), Aiden Darné, Global Head, Shutterstock Studios, Diggzy, Entertainment-Fotograf, Keenan MacWilliam, Regisseur und multidisziplinärer Künstler, Jon Weidman, Filmemacher, We Are King, Dan Bradley, Filmemacher, We

Are King