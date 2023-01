Nasuni ernennt Pete Agresta zum Chief Revenue Officer

Boston (ots/PRNewswire) - Führender Anbieter von Dateidatendiensten stellt ehemaligen Vertriebsleiter von Pure Storage für seine nächste Wachstumsphase ein

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Führungsteam mit der Ernennung von Pete Agresta zum Chief Revenue Officer (CRO) erweitert hat. In dieser Funktion wird Agresta die weltweite Vertriebsorganisation von Nasuni sowie strategische Allianzen und Vertriebsprogramme leiten, um die globalen umsatzsteigernden Aktivitäten des Unternehmens zu erweitern und zu skalieren.

Agresta verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb, unter anderem in den Bereichen Datensicherheit, Datenmanagement und Infrastrukturtransformation. Er wechselt zu Nasuni von Pure Storage, wo er als Vice President Enterprise Sales tätig war. Während seiner Zeit bei Pure baute er ein Vertriebsteam auf, das den Umsatz des Geschäftsbereichs innerhalb von vier Jahren auf über 1 Milliarde US-Dollar erhöhte und damit mehr als verdoppelte.

„Pete verfügt über umfassende Kenntnisse in Datenmanagement und -sicherheit und hat nachweislich erfolgreich leistungsstarke Vertriebs- und Partnerorganisationen auf der ganzen Welt aufgebaut", so David Grant, Präsident von Nasuni. „Nasuni hat bereits ein phänomenales Wachstum erzielt und im Jahr 2022 einen jährlichen, wiederkehrenden Umsatz von über 100 Mio. US-Dollar erzielt, da Unternehmen zunehmend alte, hardwarebasierte Dateispeicher- und Datensicherungssysteme durch cloudnative Lösungen ersetzen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um jemanden wie Pete einzustellen, um unser Wachstum zum nächsten großen Meilenstein und darüber hinaus führt."

Bevor er zu Pure kam, war Agresta als CRO beim Cybersecurity-Dienstleister LookingGlass Cyber Solutions und in leitenden Vertriebsfunktionen bei Skyport Systems, Cisco Systems und AllianceBernstein tätig.

„Nasuni verfügt über ein beeindruckendes Team und hat aufgrund seiner Innovationskultur eine bahnbrechende cloudnative Dateidatenplattform geschaffen, die auf dem Markt ihresgleichen sucht und durch die Geschäftsergebnisse belegt wird", so Agresta. „Ich habe bei Pure aus erster Hand erfahren, dass ein neuer Ansatz für die Speicherung und den Schutz von Dateidaten erforderlich ist und dass Kunden Cloud-Services wünschen. Traditionelle Speicheranbieter wie NetApp und Dell sind nicht in der Lage, mit den Marktanforderungen Schritt zu halten. Nasuni verfügt über ein bewährtes Produkt, das bereits von den größten Unternehmen der Welt eingesetzt wird und dessen Wert glasklar ist. Ich freue mich, bei Nasuni einzusteigen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben."

Nasunis Plattform für Dateidatendienste ermöglicht es Unternehmen, veraltete Dateispeicher- und Datensicherungsinfrastrukturen durch eine Reihe von Dateidatenservices zu ersetzen, die globale Infrastrukturen vereinfachen, Geschäftskontinuität rund um die Uhr unterstützt, die Produktivität optimieren und Geschäftseinblicke ermöglicht. Anwender können jeden beliebigen Cloud-Anbieter wählen und sogar verschiedene Anbieter zu einer Multi-Cloud-Strategie kombinieren, einschließlich Microsoft Azure, AWS und Google Cloud.

Im Jahr 2022 führte Nasuni neue Funktionen wie Ransomware Protection und Nasuni Access Anywhere als Add-on-Services ein, um den Bedarf nach Datensicherheit und hybriden Arbeitsmodellen zu unterstützen. Weitere Informationen über Nasuni und Erweiterungen zu Nasunis Plattform für Dateidatendienste finden Sie hier.

Informationen zu Nasuni Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateidatendienste, das Organisationen ermöglicht, eine sichere Dateidaten-Cloud zu erstellen, um die digitale Transformation, globales Wachstum und Einsichten in Informationen zu unterstützen. Die Nasuni File Data Platform ist eine cloudnative Service-Suite, welche die Infrastruktur von Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in dem erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen, wird Nasuni zum cloudnativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster-Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese global zu teilen. Zu den Branchen, die Nasuni unterstüzt, gehören die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Nasuni hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und bietet seine Dienste in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nasuni.com.

