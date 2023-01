FPÖ – Kassegger: „ÖVP und Grüne wollen Fachhochschulen aushungern!“

Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan bedeutet einen kompletten Entwicklungsstillstand

Wien (OTS) - „Monatelang haben wir vom ÖVP-Wissenschaftsminister eingefordert, dass er den Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan (FH-EF-Plan) für die Studienjahre 2023/24 fortfolgend vorlegt. Gestern wurde dieser nun zur Begutachtung geschickt und es wurde in Aussicht gestellt, diesen bis Juni 2023 zu finalisieren. Dieser Plan kommt nicht nur um ein Jahr zu spät, sondern er ist auch inhaltlich ein Skandal“, kritisierte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger.

„Die festgelegte Studienplatzfinanzierung verliert derzeit täglich an Wert, während die Fachhochschulen stetig mit steigenden Kosten konfrontiert werden, kommt es erneut nicht zu einer Inflationsanpassung. ‚Technisch‘ sollen die Sätze mit 1. Oktober 2023 um zehn Prozent erhöht werden, faktisch bleiben sie jedoch vorerst gleich. Tatsächlich notwendig wäre jedoch eine Erhöhung um 20 Prozent, um damit die Teuerung abdecken und die Fachhochschulen weiter ausbauen zu können. Dazukommend zu dieser Differenz zwischen Inflation und Förderungsanpassung fehlten schon zu Beginn 2021 laut Berechnungen der Fachhochschulkonferenz 44 Prozent an finanziellen Mitteln. Dieser Umstand zeigt ganz klar, dass ÖVP und Grüne die Fachhochschulen aushungern, anstatt fördern und ausbauen zu wollen“, erklärte Kassegger.

„Auch ist im Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan vom Ausbau des Sektors keine Rede. So sollen keine weiteren Studienplätze entstehen, was in den vorangegangenen FH-EF-Plänen immer der Fall war. Zusätzlich soll es Fachhochschulen auch weiters nicht möglich sein, Doktorate anzubieten. Der neue FH-EF- Plan bedeutet somit einen kompletten Entwicklungsstillstand“, so Kassegger.

