ÖIF-Podiumsgespräch in Innsbruck: "Perspektiven – ukrainische Vertriebene in Österreich"

Österreich (OTS) - Fast ein Jahr ist seit Beginn des Ukrainekrieges vergangen. Über 7,8 Millionen Ukrainer/innen haben nach Informationen des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) seither das Land verlassen; rund 90.000 von ihnen wurden in Österreich registriert und haben hier Schutz gefunden. Welche Folgen dieser Krieg bei Ukrainer/innen, die in Österreich leben, dauerhaft hinterlassen wird, mit welchen Entwicklungen im Jahr 2023 zu rechnen ist und welche Auswirkungen der Krieg für die Integrationspolitik der EU sowie Österreichs haben wird, thematisiert das kommende in Innsbruck stattfindende Podiumsgespräch des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Termin : Donnerstag, 26.01.2023

Einlass : 17:30 Uhr

Beginn : 18:00 Uhr

Ort : Theologische Fakultät Innsbruck, Kaiser-Leopold-Saal I Karl-Rahner-Platz 3, 2. Obergeschoss | Raum 203

Am Podium :

Gerhard Mangott , Professor für Politikwissenschaft mit Spezialisierung auf internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum.

, Professor für Politikwissenschaft mit Spezialisierung auf internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum. Elisabeth Minkow , Expertin für Medienkommunikation sowie Host des Migrationspodcasts beim International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

, Expertin für Medienkommunikation sowie Host des Migrationspodcasts beim International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Alexander Dubowy, Moderation, Leiter des ÖIF-Teams Wirtschaftskooperationen; Forscher zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik – Fokus: Osteuropa, Russland und GUS.

Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen! Wir bitten um Anmeldung bis 25.01. unter laura.olbrich @ integrationsfonds.at.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

