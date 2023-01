Gewerkschaft GPA NÖ: Protestaktion gegen Pflegezuschuss-Pfusch vor dem NÖ Landhaus

Land NÖ muss Fehler der Bundesregierung korrigieren – Pflegezuschuss für alle!

St. Pölten (OTS) - Die Gewerkschaft GPA Niederösterreich wird morgen, 19. Jänner 2023, eine Protestaktion vor dem Landhaus Niederösterreich durchführen. Hintergrund der Aktion ist der Pfusch beim Pflegezuschuss und die Forderung an das Land Niederösterreich zur Korrektur.

Wann: 19. Jänner 2023, 11:30 Uhr

Wo: Stiegen des Landhaus-Boulevard (gegenüber HYPO-NÖ), Kundgebung bei Haus 14, St. Pölten

Im Mai letzten Jahres wurde der Pflegezuschuss als extra Monatsgehalt angekündigt. Übrig geblieben sind 2.000 Euro brutto für Vollzeitbeschäftigte. Das Land Niederösterreich zahlt zudem einen Zuschuss von 500 Euro aus. Viele Beschäftigte aus der Pflege, Betreuung und dem Behindertenbereich fallen aber um den Pflegezuschuss um.

Nur Beschäftigte aus dem Behindertenbereich, die Ausbildungen nach dem neuen Sozialbetreuungs-Berufe-Gesetz absolviert haben, sollen analog zum Pflegebereich den Gehaltsbonus erhalten. Damit schließt diese Regelung die Hälfte bis ca. zwei Drittel der MitarbeiterInnen aus. Diese MitarbeiterInnen machen aber die gleichen Tätigkeiten wie jene KollegInnen, die den Pflegezuschuss und die „blau-gelbe Prämie“ erhalten.

Auch die Anrechenbarkeit auf Geringfügigkeitsgrenzen und Zuverdienstgrenzen führt dazu, dass viele Beschäftigte, die in den letzten Jahren noch mehr als sonst Unglaubliches geleistet haben, um die Zuschüsse umfallen.

Gleiches gilt für die angekündigte Entlastungswoche, von der ebenfalls viele Beschäftigte nicht profitieren.

Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich, fordert die Niederösterreichische Landesregierung auf: „Korrigieren Sie das Pfusch-Gesetz der Bundesregierung! Alle Beschäftigten in der Pflege und Betreuung haben sich den Zuschuss mehr als verdient. Wir fordern das Land Niederösterreich auf: Zahlen Sie den Zuschuss an alle Kolleginnen und Kollegen aus oder machen Sie Ihren erheblichen Einfluss in der Bundesregierung geltend, sodass keine Belegschaften gespalten und Beschäftigte um Ihren Zuschuss gebracht werden!“

