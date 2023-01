Neues Hilfswerk-Haus in der Wiener Straße in St. Pölten eröffnet

LH Mikl-Leitner: Hilfswerk ist Dienstleister von der Geburt bis ins hohe Alter

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Mittwoch eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Matthias Stadler und Hilfswerk-Geschäftsführer Christoph Gleirscher das neue Hilfswerk-Haus in der Wiener Straße in St. Pölten.

„Wir stehen auf dem Weg zu Niederösterreich als Gesundheitsregion sehr gut da. Da kann man dem Hilfswerk wirklich nur Danke sagen, denn gerade das Hilfswerk ist dabei eine tragende Säule. Das Hilfswerk ist Dienstleister von der Geburt bis hin ins hohe Alter und deckt im wahrsten Sinne des Wortes alles ab“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gerade im Bereich der Pflege sei ihr nicht bange, weil man schon die richtigen Maßnahmen gesetzt habe. Darüber hinaus habe man sich vorgenommen, das Netz an Kinderbetreuung noch enger zu knüpfen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern. Dazu brauche es dementsprechendes Personal, „gerade das Hilfswerk ist eine ganz wichtige Institution, wenn es darum geht, die Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer ausbilden zu können“, unterstrich sie.

„Das Hilfswerk ist, was Pflege und Betreuung zu Hause angeht, der größte Player in Niederösterreich. Ein ganz großes Dankeschön an euch, denn ohne euch würde das alles nicht so funktionieren“, führte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus und ergänzte: „Wir können das nur Miteinander schaffen.“ Seitens des Landes versuche man möglichst stark in Ausbildung zu investieren, damit „wir möglichst viele Menschen dazu bringen, sich für die Pflege zu entscheiden“, sagte sie.

Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer betonte: „Endlich ist es geschafft, wir können das neue Haus beziehen. Wir freuen uns wirklich sehr darüber.“ Das Hilfswerk feiere heuer das 45-jährige Bestandsjubiläum, „wir sind ein sehr großes Unternehmen geworden und haben in vielen Sozialbereichen Pionierstellung eingenommen“, so Hinterholzer weiter. Das Hilfswerk zähle niederösterreichweit 52 Dienstleistungseinrichtungen „Hilfe und Pflege daheim“. Hier in der Wiener Straße sei ab sofort das zusammengefasste Angebot für die St. Pöltner Bevölkerung untergebracht.

Bürgermeister Matthias Stadler sprach seine Gratulation für das neue Haus aus: „Die Stadt St. Pölten ist um ein tolles Zentrum, wo soziale Arbeit geleistet wird, wo die verschiedensten Generationen bedient werden, reicher. Ich freue mich darüber und möchte mich gleichzeitig bedanken.“ Magistrat und Hilfswerk arbeiten bestens zusammen, es gebe viele generationenübergreifende Anknüpfungspunkte.

Geschäftsführer Christoph Gleirscher erklärte, dass mit dem neuen Hilfswerk-Haus ein modernes Gebäude für die Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehe. Erstmals seien die Angebote für die regionale Bevölkerung an einem Ort vereint. Im Haus befinden sich die Sozialstation, das Familien-und Beratungszentrum, Ausbildungszentrum samt Seminarraum und Lernort sowie ein Logistikzentrum und die Einsatzplanung für den gesamten Zentralraum.

