FPÖ – Fürst: Ansteigende Gewalt gegen Christen ist besorgniserregend

Wien (OTS) - „Der aktuelle Weltverfolgungsindex (WVI), der von Open Doors, einem internationalen, überkonfessionellen und christlichen Hilfswerk, veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass nach wie vor die Verfolgung und Ermordung von Christen weltweit im Steigen ist. So belegen aktuelle Zahlen, dass mittlerweile jeder siebente Christ mindestens in einem ‚hohen‘ Maß an Verfolgung oder Diskriminierung ausgesetzt ist, davon jeder fünfte in Afrika, zwei von fünf in Asien und jeder 15. in Lateinamerika“, berichtete die freiheitliche Verfassungssprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst.

„Dank unseres erfolgreichen Antrages im Dezemberplenum des Nationalrats haben wir Freiheitliche gerade erst die Bundesregierung in dieser Sache in die Pflicht genommen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, sich sowohl auf EU-, als auch auf bi- und multilateraler Ebene und insbesondere nationaler Ebene gegen die Verfolgung von Christen einzusetzen. Der aktuelle WVI belegt, dass es einen akuten Handlungsbedarf gibt. Wir fordern jetzt von der Bundesregierung ein, konkrete Maßnahmen zu setzen und werden eine Anfrage an alle Ressorts stellen, um die Umsetzung unseres gemeinsamen Beschlusses zu hinterfragen“, so Fürst.

Angesichts dieser Entwicklung sei es mehr als offensichtlich, dass sich die westliche Wertegemeinschaft für die weltweit verfolgten Christen einsetzen solle. „Es kann doch nicht sein, dass Österreich und die EU sich um das Wohlergehen von Islamisten, die unser Land überrollen, Sorgen machen und unsere religiös am nächsten Stehenden, geflissentlich ‚vergessen‘ werden. Gerade der politische Islam ist für die meisten Gräueltaten in Afrika und Asien verantwortlich zu machen und diese Ideologie wird von falsch verstandener Fürsorge importiert – zeigen wir gemeinsam verstärkt Verständnis und Nächstenliebe für die Christen auf dieser Welt!“, forderte Fürst ein.

