Barbara Stöckl im Gespräch mit Karl Markovics, Carmen Köhler, Marco Ventre und Renate Kaufmann

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 19. Jänner um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 19. Jänner 2023, um 23.00 Uhr in ORF 2 Schauspieler Karl Markovics, Carmen Köhler, Analog-Astronautin für das Österreichische Weltraumforum, ORF-Moderator und Schlagersänger Marco Ventre sowie die „Oma-Influencerin“ und ehemalige Politikerin Renate Kaufmann zu Gast bei Barbara Stöckl:

Schauspieler Karl Markovics brilliert aktuell auf der Kinoleinwand. Im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Film „Der Fuchs“ spielt der 59-Jährige einen Bergbauern, der aus großer Not heraus seinen Sohn Mitte der 1920er Jahre wegschicken muss. Im Nighttalk „Stöckl“ spricht Markovics über seine akribische Vorarbeit und erinnert sich dabei auch an seinen eigenen Großvater, der ihm beigebracht hat, Nägel, egal wie schief, verbogen oder verrostet sie sind, in einer Nagelkiste aufzubewahren.

Nachdem Carmen Köhler vor 20 Jahren einem Wirtschaftsprofessor die Haare schnitt, veränderte sich ihr Leben komplett. Mittlerweile ist die 42-Jährige promovierte Physikerin, CEO und Analog-Astronautin für das Österreichische Weltraumforum. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erklärt die gebürtige Berlinerin, welche Tätigkeiten sie hierfür erlernen musste und wann die erste bemannte Marsmission stattfinden könnte.

Für „Guten Morgen Österreich“-Moderator Marco Ventre erfüllt sich ein großer Traum. Der Kärntner mit italienischen Wurzeln wird am Samstag, dem 21. Jänner, erstmals an der Seite von Stefanie Hertel die beliebte Musik-Show „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ moderieren – ORF 2 überträgt ab 20.15 Uhr live aus Bad Kleinkirchheim. Der 47-jährige Schlagersänger freut sich sehr, kennt er das Format doch schon aus den verschiedensten Blickwinkeln. Welche neuen Akzente wird er setzen?

Die ehemalige Politikerin Renate Kaufmann startet derzeit mit ihrem Blog „Frag die Oma“ auf Instagram und TikTok durch. Die 67-Jährige, die 1983 zur jüngsten Bezirksrätin in Wien-Mariahilf gewählt wurde, teilt auf diesen Plattformen Rezepte und gibt Rat bei Alltagsfragen. Doch auch ihr offenes Ohr ist sehr gefragt, denn über die Weihnachtsfeiertage haben sich auch viele einsame Menschen mit ihren Sorgen bei ihr gemeldet.

