Industrie: Senkung der Netzkosten bringt notwendige Entlastung

Nach wie vor hohe Energiekosten für Unternehmen – zeitnahe Umsetzung für Planungssicherheit wesentlich

Wien (OTS) - Die Bundesregierung bringt mit der Aufstockung der Kompensation der Netzverlustkosten für Haushalte und für Unternehmen im Jahr 2023 von 200 Mio. Euro auf bis zu 675 Mio. Euro, eine weitere Entlastung bei den nach wie vor hohen Energiekosten für Unternehmen und Haushalten auf den Weg. Damit soll laut Bundesregierung rund 80% der Erhöhung abgefedert werden. „Auch wenn die Energiepreise momentan etwas zurückgehen, haben die Unternehmen nach wie vor mit hohen Energiepreisen zu kämpfen – die weitere Senkung der Netzkosten bringt in dieser angespannten Lage eine dringend notwendige zusätzliche Entlastung“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heute präsentierten Pläne der Bundesregierung. „Eine zeitnahe Umsetzung ist nun für die Planungssicherheit der Unternehmen wesentlich, denn die internationale Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Wirtschaftsräumen mit deutlich geringeren Energie- und CO2-Kosten erfordert weiterhin die volle Aufmerksamkeit der Politik“, so Neumayer.

