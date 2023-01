WKÖ-Kopf: Höhere Kompensation der Netzverlustkosten bringt Betrieben die nötige Entlastung

Ministerrat beschließt Ersatz der Mehrkosten in Höhe von 80 Prozent – dies ersetzt aber nicht die angekündigte systemische Lösung

Wien (OTS) - „Die hohen Energiekosten und die damit verbundenen Netzverlustkosten belasten unsere Betriebe enorm. Dass es hier nun eine Ausweitung der Kompensation der Mehrkosten geben wird, ist ein wichtiger und notwendiger Entlastungsschritt“, sagt Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Infolge der dramatisch hohen Energiekosten war eine massive, teilweise bis über 600%ige Erhöhung der Netzverlustkosten zu erwarten. In einem ersten Schritt wurde nach massivem Druck der Wirtschaft im Dezember 2022 eine Entlastung für das erste Halbjahr 2023 in Aussicht gestellt“, ruft Kopf in Erinnerung. Heute hat der Ministerrat eine Erhöhung von 60% auf 80% der Mehrkosten sowie die Ausweitung auf das gesamte Jahr 2023 beschlossen. „Das gibt auch mehr Planungssicherheit“, zeigt sich Kopf sehr erfreut.

Nun müsse die Umsetzung rasch und unbürokratisch erfolgen, da die Betriebe für 2023 bereits in Vorleistung gehen. „Gleichzeitig darf jedoch die ursprünglich für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehene systemische Lösung nicht unter den Tisch fallen. Denn nur damit wird sichergestellt, dass wir in den Folgejahren – unabhängig von der Höhe der Energiekosten am Markt – nicht mehr in eine derartig existenzbedrohende Situation kommen“, mahnt der WKÖ-Generalsekretär eindringlich ein.

