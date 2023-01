Aviso: PK Ludwig / Wiederkehr / Gaál / Czernohorszky

Mediengespräch zur Wiener Regierungsklausur 2023: Do, 19. 1., 13 Uhr

Wien (OTS) - Unter Leitung von Bürgermeister Michael Ludwig widmet sich die Fortschrittskoalition in ihrer diesjährigen Regierungsklausur unter anderem einer der großen Zukunftsfragen – und einer der größten Herausforderungen weltweit, den Themen Klima und Umwelt. Es werden Lösungen nicht nur ausgearbeitet, sondern die konkrete Umsetzung in verschiedenen Maßnahmen und Projekten beschlossen.



Es sprechen:

Bürgermeister Michael Ludwig

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Stadtrat Jürgen Czernohorszky



Wann: Donnerstag, 19. 1. 2023, voraussichtlich 13 Uhr

Wo: 1190 Wien, Am Cobenzl 96, Weitsicht Cobenzl, Panoramaloft im Panoramahaus, Erdgeschoss



Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.



Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.



Kameraschwenk und Fotomöglichkeit:

Um 9 Uhr in der Früh besteht die Möglichkeit für einen kurzen Kameraschwenk und Fotos von der Klausur.

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse