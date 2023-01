„Tor des Jahres 2022“ mit ORF Vorarlberg

Mit Voting auf vorarlberg.ORF.at spektakulärstes Fußball-Tor Vorarlbergs gesucht

Wien (OTS) - Der ORF Vorarlberg kürt auch heuer wieder das schönste Fußballtor des vergangenen Jahres. Die Vorauswahl der Tore ist ab 18. Jänner 2023 auf vorarlberg.ORF.at abrufbar. Am selben Tag präsentiert auch „Vorarlberg heute“ im TV, um 19.00 Uhr in ORF 2 V, diese spektakulären Tore des Jahres 2022.

Zur Wahl stehen zehn beeindruckende Tore der Bundesligisten Altach und Austria Lustenau sowie des FC Dornbirn aus der zweiten Liga. Auch ein sehenswertes Tor aus dem VFV-Cupfinale zwischen Schwarz-Weiß Bregenz und den FC Dornbirn Juniors hat es ins Ranking geschafft.

Tore mit Furore

Erstmals seit mehr als 20 Jahren spielen mit Altach und Austria Lustenau wieder zwei Vorarlberger Teams in der höchsten Liga. Die Lustenauer haben auf dem Weg zurück in die Bundesliga sowohl in der zweiten Liga als auch im ersten Bundesliga-Halbjahr für Aufsehen gesorgt, insgesamt erzielte die Austria im abgelaufenen Jahr über 50 Ligatore. Der SCR Altach hat im Abstiegskrimi erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft. Mit seinem Energieanfall beim entscheidenden Tor hat sich Felix Strauss nicht nur in die Herzen der Altach-Fans, sondern auch in die Top 10 des ORF Vorarlberg geschossen. Hoch im Kurs steht auch der außergewöhnliche Treffer von Vinícius Gomes aus fast 40 Metern im VFV-Cupfinale.

Experten-Jury und Online-Voting

Ab 18. Jänner stehen die ausgesuchten Tore für alle Fans auf vorarlberg.ORF.at zur Wahl bereit. Das Online-Voting ist bis 27. Jänner um 14.00 Uhr möglich. Auch eine Experten-Runde hat eine gewichtige Stimme bei dieser Wahl. Die hochkarätig besetzte Jury besteht aus Österreichs Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska, den ORF-Experten Helge Payer und Roman Mählich, Grasshopper-Zürich-Legionär Georg Margreitter, Nationalteamspielerin Eileen Campbell, VFV-Präsident Horst Lumper, Olympiazentrum-Geschäftsführer Sebastian Manhart und der Sport-Redaktion des ORF Vorarlberg.

Das Siegertor wird zu einer Hälfte aus dem Online-Voting und zum anderen Teil aus den Stimmen der Experten-Jury ermittelt. Direkt nach Beendigung des Online-Votings gibt vorarlberg.ORF.at den Torschützen des „Tor des Jahres 2022“ bekannt. Die Trophäe wird dem Sieger dann zum Frühjahrs-Auftakt überreicht.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Wahl zum ‚Tor des Jahres‘ 2022 ist ein aufgelegter Elfmeter für alle Fußballfans. Gemeinsam feiern wir noch einmal die spielerischen Highlights der vergangenen Fußballsaison in Vorarlberg.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Auch heuer erwarten wir eine knappe Entscheidung beim Voting. Denn alle zehn Torschützen hätten sich mit ihrem Treffer die Sieger-Trophäe verdient.“

