„Anwalt- und Ärzteschaft 1938“ im Bezirksmuseum 15

Vortrag am 20.1., Info und Anmeldung: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) weisen auf einen interessanten Vortrag am Freitag, 20. Jänner, hin. In den Museumsräumen sprechen die Juristin Ilse Reiter-Zatloukal (Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Universität Wien) und die Historikerin Barbara Sauer über das Thema „Die ‚Säuberung‘ der Anwalt- und Ärzteschaft 1938“. Beginn: 17.30 Uhr. Nach dem „Anschluss“ begann die Verfolgung von jüdischen Mitgliedern der Anwaltschaft und Ärzteschaft in Österreich. Die Referentinnen berichten den Zuhörer*innen über tragische Beispielsfälle, die sich auch im 15. Bezirk ereignet haben. Bewegende Rückblicke reichen von Deportation und Flucht bis zur Heimkehr der NS-Opfer. Der Eintritt ist kostenlos. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleitung: Brigitte Neichl) bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.



Die nachdenklich machende Veranstaltung dauert bis zirka 19.00 Uhr. Das Publikum wird um Beachtung der gültigen Corona-Regeln und um Benutzung eigener FFP2-Masken ersucht. Mehr Infos über den Vortragsabend im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse