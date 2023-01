ORF-III-Wochenhighlights: „Aida“ aus der Wiener Staatsoper, Dokus „Habsburg intim“ und „Wintertraum in den Nockbergen“

Von 23. bis 29. Jänner 2023

Wien (OTS) - „Aida“ aus der Wiener Staatsoper und Kleinkunst in der „Donnerstag Nacht“

Am Sonntag, dem 29. Jänner 2023, steht ein besonderer kultureller Programmhöhepunkt auf dem ORF-III-Spielplan: „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ (20.15 Uhr) präsentiert „Aus der Wiener Staatsoper:

Aida“ in außergewöhnlicher Starbesetzung: An Anna Netrebkos Seite in der Titelpartie feiern Elīna Garanča ihr langersehntes Debüt als Amneris sowie Jonas Kaufmann seine Staatsopern-Premiere in der Rolle des Radames. Weiters singen u. a. Luca Salsi (Amonasro), Alexander Vinogradov (Ramphis) und Ilja Kazakov (König).

Am Donnerstag, dem 26. Jänner, präsentiert Walter Kammerhofer sein Erfolgsprogramm „Geh schleich di“ (21.55 Uhr) im Rahmen von „Kabarett im Turm“ zum ersten Mal im Fernsehen. In verschiedenen Rollen sorgt der Publikumsliebling darin nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für Tiefgang. Anschließend folgt eine neue Aufzeichnung aus dem Orpheum Graz: Die Kleinkünstlerin „Elli Bauer“ (22.50 Uhr) überzeugt mit ihrem Gespür für originelle Themen und trockenem Humor. Die „Donnerstag Nacht“ beschließt „Manuel Rubey – Ich will nur reden“ (23.55 Uhr).

„Erbe Österreich“: „Habsburg intim – Die Fotografin, die alles sehen durfte“, „zeit.geschichte“: „Hitlers Krieg ums Öl“

Am Dienstag, dem 24. Jänner, blickt die Programmleiste „Erbe Österreich“ hinter die Kulissen der Monarchie. In der Neuproduktion „Habsburg intim – Die Fotografin, die alles sehen durfte“ (20.15 Uhr) stehen bisher unveröffentlichte Schnappschüsse aus dem Kaiserhaus im Mittelpunkt. Die Fotografien der Isabella Croÿ ermöglichen einen unverstellten Blick hinter die Kulissen des Adels abseits gestellter Bilder.

Außerdem zeigt ORF III am Samstag, dem 28. Jänner, drei „zeit.geschichte“-Dokumentationen: Zwischen „Stalingrad – Wende an der Wolga“ (20.15 Uhr) und „Die Österreicher im Russlandfeldzug“ (22.50 Uhr) ist die Neuproduktion: „Hitlers Krieg ums Öl“ (21.50 Uhr) zu sehen. Der Film ist aus der Perspektive der Stadt Baku in Aserbaidschan erzählt, die 1939 aufgrund ihrer Ölreserven zum Ziel des „Dritten Reiches“ wurden.

Doku-Highlights in „Land der Berge“, „Heimat Österreich“ und „Landleben“, Fernsehmagazin für Volksgruppen und „Gottesdienst“ aus dem Salzburger Dom

Am Donnerstag, dem 26. Jänner, begibt sich ORF III auf einen Streifzug durch Kärntner Schneegebiete abseits präparierter Pisten. Die neue „Land der Berge“-Doku „Wintertraum in den Nockbergen“ (20.15 Uhr) zeigt atemberaubende Gipfel und unberührten Tiefschnee. Eine kleine Gruppe gewährt persönliche Einblicke in das Wandern mit Fellen und den Dialog mit der Natur.

Bereits am Vorabend, am Mittwoch, dem 25. Jänner, ist um 20.15 Uhr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dessen Angelobung zur zweiten Amtszeit am 26. Jänner ansteht, zu Gast in der „Heimat Österreich“-Produktion „Ein Jahr im Kaunertal“ (20.15 Uhr) – seiner Tiroler Heimat.

Danach blickt „Landleben“ anlässlich des Weltcup-Skirennens mit der Neuproduktion „Rund um Schladming“ (21.50 Uhr) auf das steirischen Ski-Mekka. Denn Schladming ist trotz seiner Bekanntheit in kleinen Teilen noch immer ein beschaulicher Ort, geprägt von einer bergbäuerlichen Lebenskultur.

Am Sonntag, dem 29. Jänner, zeigt das multilinguale Magazin „WIR“ (8.45 Uhr) Beiträge in den Sprachen der sechs österreichischen Volksgruppen. Um 10.00 Uhr steht dann ein „Katholischer Gottesdienst aus dem Salzburger Dom“ live auf dem Programm.

„ORF III Themenmontag“ zum Thema Supermarkt

Der „ORF III Themenmontag“ am 23. Jänner startet mit zwei Premieren in die Woche. Im Hauptabend präsentiert ORF III den Auftakt zum Zweiteiler „No-Name oder Marke“ unter dem Titel „Wie isst man besser“ (20.15 Uhr). In einem Praxistest geht die Reportage der Frage nach, wie die niedrigen Preise bei Eigenmarken zustandekommen und ob sie halten, was sie versprechen. Der zweite Teil mit dem Titel „Wie putzt man besser?“ ist am Montag, dem 30. Jänner, zu sehen.

Nach der Produktion „Supermarkt-Check Österreich: Was taugen Rabattaktionen“ (21.05 Uhr) widmet sich ORF III der Krise bei den Lebensmittelhändlern. Die Premiere „Auslaufmodell Supermarkt?“ (21.55 Uhr) zeigt, warum Online-Riesen die heimischen Einkaufsmärkte immer mehr verdrängen und was hinter der Logistik von Amazon und Co. steckt.

Impfpass in „MERYN am Montag“ und Schlaf in „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ greift am 23. Jänner die Fragen der Zuschauer/innen zum Thema „Impfpass“ (18.45 Uhr) auf. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Virologin Christina Nicolodi beantworten, was zu tun ist, wenn der Impfpass verloren wurde, ob man sich ohne zeitlichen Abstand gegen Grippe und Corona impfen lassen kann und welche Impfungen unabdingbar sind.

Am Mittwoch, dem 25. Jänner, widmet sich eine neue Folge von „treffpunkt medizin“ dem Thema „Geheimnis unseres Schlafs“ (22.25 Uhr). Darin geht es um die Auswirkungen von Ruhephasen für die Gedächtnisleistung und das Immunsystem.

Abschließend geht „treffpunkt medizin“ den „Gesundheitsmythen:

Schlaf“ (23.15 Uhr) auf den Grund.

Staffelstart „Pixel, Bytes+Film“, „Kultur Heute“ mit „Sichrovskys Foyer“, Studiogäste Paulus Manker und Thomas Brezina, „Künstlergespräche“ mit Hazel Brugger

Zum Auftakt der achten Staffel „Pixel, Bytes+Film – Artist in Residence“ zeigt Marie-Therese Hildenbrandt das Projekt „Standort“ – ein Musikvideo für Kerosin95 (Sonntag, 29. Jänner, 8.25 Uhr). Patrick Zwerger begrüßt die Filmemacherin zum Gespräch und blickt gemeinsam mit ihr auf die Dreharbeiten.

Am Montag, dem 23. Jänner, berichtet Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky in seiner Rubrik „Sichrovskys Foyer“ im Rahmen des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) über die Premiere „Orpheus in der Unterwelt“ an der Volksoper Wien. „Kultur Heute“-Studiogäste in dieser Woche sind u. a. am Dienstag, dem 24. Jänner ,Schauspieler und Regisseur Paulus Manker, der 65 wird, und am Freitag, dem 27. Jänner, anlässlich seines 60. Geburtstags Autor Thomas Brezina. Außerdem lädt „Kultur Heute“ am Donnerstag, dem 26. Jänner, zu einer neuen Folge der „ORF-III-Künstlergespräche“. Moderator Peter Fässlacher unterhält sich mit Kabarettistin und Moderatorin Hazel Brugger über Karriere und Privatleben.

80. Geburtstag von Roy Black

Am 25. Jänner 2023 jährt sich der Geburtstag von Schlagersänger und Schauspieler Roy Black zum 80. Mal. Aus diesem Anlass zeigt ORF III am Freitag, dem 27. Jänner, drei Filme: „Ein Schloss am Wörthersee – Der Kinofilm“ (20.15 Uhr), „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ (21.45 Uhr) und „Hollywood am Wörthersee“ (23.10 Uhr). Am Sonntag, dem 29. Jänner, runden die Produktionen „Grün ist die Heide“ (14.25 Uhr), „Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer“ (15.55 Uhr) und „Immer Ärger mit den Paukern“ (17.25 Uhr) das Geburtstagsprogram ab.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

