1 Jahr „Buchstart Niederösterreich“ – eine große Erfolgsgeschichte geht weiter

LR Schleritzko: Jedem Baby wird eine kostenlose Buchstarttasche voller Überraschungen zur Verfügung gestellt

St. Pölten (OTS) - Die öffentlichen Bibliotheken sind die größte außerschulische Sprach- und Leseförderungsinstitution in Niederösterreich. Sie unterstützen Familien mit einem umfassenden Medienangebot und stärken vor allem das „Lesen zu Hause“. In Niederösterreich gibt es eine Fülle verschiedener Lese- und Sprachprojekte, umgesetzt in den rund 260 öffentlichen Bibliotheken. Auch für 2023 stehen wieder Buchstarttaschen kostenlos zur Abholung für Babys von 0-12 Monaten in den Büchereien bereit.

Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „‘Buchstart Niederösterreich‘ ist die größte Landesinitiative, um Lesen von Geburt an zu fördern, daher freut es mich außerordentlich, dass bereits mehr als 10.000 Taschen über die Bibliotheken an die Eltern ausgegeben werden konnten. Zudem ist das Kinderbuch in unserer NÖ Buchstarttasche bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet worden“.

Das Land Niederösterreich möchte jede Jungfamilie in die Bibliotheken, die Orte der Begegnung, der Entschleunigung und des Wohlfühlens einladen. „Besuchen Sie einfach Ihre nächstgelegene Bibliothek und holen Sie für Ihr Baby die kostenlose Buchstarttasche ab. Viele Bibliotheken bieten Buchstartveranstaltungen an. Unter www.loslesen.at finden Sie auf unserer Bibliothekslandkarte alle öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs“, sagt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek.

Die Buchstart NÖ-Tasche ist eine bedruckte, fair produzierte Stofftasche und enthält unter anderem das pädagogisch hochwertige Bilderbuch „Guten Morgen, schöner Tag“. Es wurde von Elisabeth Steinkellner geschrieben und von Michael Roher illustriert - beide Künstler leben und arbeiten in Niederösterreich.

Nähere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/81212345, Jan Teubl, BSc., E-Mail jan.teubl @ noel.gv.at, bzw. Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Telefon 02742/9005-17993 oder E-Mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at,

https://www.treffpunkt-bibliothek.at/buchstart-noe/.

