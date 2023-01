Generali Österreich mit neuem General Counsel

Christian Ortner folgte per Jänner 2023 als Leiter der Abteilung General Counsel auf Nikolaus Mitterer

Wien (OTS) - Bei der Generali Versicherung fand ein Generationswechsel im Bereich General Counsel statt. Christian Ortner (43) übernahm mit 1. Jänner 2023 die Leitung der Abteilung und folgt in dieser Funktion Nikolaus Mitterer (63) nach, der dem Unternehmen in beratender Funktion weiterhin erhalten bleibt.

Christian Ortner studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz und startete seine berufliche Laufbahn nach dem Gerichtsjahr 2007 in der Rechtsabteilung der BAWAG P.S.K. Versicherung AG. 2010 wechselte Ortner in die Abteilung Konzernrecht und Compliance der damaligen Generali Holding Vienna AG, ehe er 2014 in Italien seine Karriere als leitender Regional General Counsel in der Region EMEA (Österreich, Schweiz, Spanien, Irland, Belgien, Niederlande, Portugal, Griechenland, Turkey, Guernsey, UAE) fortsetzte. 2015 wurde Christian Ortner zum Country Compliance Officer der Generali Deutschland AG ernannt und übernahm zuletzt 2020 die Stellvertretung des General Counsel der Gesellschaften der Generali Österreich.

Nikolaus Mitterer trat ebenfalls unmittelbar nach seinem Rechtspraktikum 1984 in die Konzernrechtsabteilung der Generali ein, die er seit 1999 leitete. In seiner knapp 40-jähigen Berufslaufbahn war er als Prokurist, Geschäftsführer und Vorstand für unterschiedliche Generali Gesellschaften in Österreich tätig. Von 2010 bis 2014 wurde er zum Chief Compliance Officer bestellt und von 2017 bis 2022 mit der Leitung General Counsel betraut. In Zukunft wird Nikolaus Mitterer als Senior Legal Counsel der Generali Österreich beratend zur Verfügung stehen.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit 19,4 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und rund 13 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



