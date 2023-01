Auftakt für ORF-III-Großprojekt „Via Austriae“: Wissenschaftlicher Beirat für neue epochale History-Dokureihe konstituiert

Sendestart zum Nationalfeiertag 2023

Wien (OTS) - Im Rahmen eines groß angelegten Dokuprojekts unter dem Arbeitstitel „Via Austriae“ wird sich ORF III Kultur und Information in den kommenden vier Jahren vier Staffeln und 40 Folgen lang intensiv mit der österreichischen Geschichtswerdung auseinandersetzen. Bei der Auswahl der thematischen Schwerpunkte geht die Reihe neue Wege und beschränkt sich in der Geschichtserzählung nicht allein auf die Position der Machthaber/innen. Bei der Recherche und Produktion setzt der Sender auf hochkarätige fachliche Expertise und rief dazu einen eigenen wissenschaftlichen Beirat ins Leben. Dieser hat sich gestern, am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, im ORF-Zentrum konstituiert.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich freue mich sehr über den Auftakt zu diesem epochalen Projekt, an dessen Sendungsidee ich teilhaben durfte. In 40 Dokumentationen zu je 45 Minuten wird ORF III mehr als 1.000 Jahre österreichischer Geschichte multimedial beleuchten und damit im Sinne des Bildungsauftrags einen bleibenden öffentlich-rechtlichen Wert schaffen. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ist uns dabei besonders wichtig. Mit der innovativen Darstellung und einer multimedialen Ausrichtung wollen wir die Geschichtsvermittlung in das 21. Jahrhundert heben, um alle gesellschaftlichen Gruppen und Generationen für die Historie unseres Landes zu begeistern und das Demokratieverständnis zu stärken. Es ist sehr erfreulich, dass so viele renommierte Institutionen und ihre Repräsentanten Teil des wissenschaftlichen ‚Via Austriae‘-Beirats sind.“

Vorerst elf führende Institutionen an Bord

In Anwesenheit der ORF-III-Geschäftsführer Kathrin Zierhut-Kunz und Peter Schöber nahmen elf führende Institute bzw. ihre namhaften Vertreter/innen an der konstituierenden Sitzung des wissenschaftlichen Beirats teil: Darunter u. a. Dr. Monika Sommer (Haus der Geschichte Österreich), Dr. Oliver Rathkolb (Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien), Dr. Helmut Wohnout (Österreichisches Staatsarchiv), Dr. Margareth Lanzinger (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien), Dr. Thomas Hellmuth (Institut für Österreichkunde der Universität Wien), Dr. Hans Petschar (Österreichische Nationalbibliothek), Dr. Georg Marschnig (Institut für Geschichte der Universität Graz), Doz. Hannes Leidinger (Boltzmann Institut) und Dr. Ernst Langthaler (Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Linz). Via Zoom waren Dr. Walter Iber (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Universität Graz) und Dr. Ingrid Böhler (Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck) zugeschaltet. Weiters steht ORF III bereits in Kontakt mit dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung der Universität Wien, dem Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands und dem Institut für Geschichte der Uni Klagenfurt.

TV-Start im Oktober 2023, begleitet durch Podcast und Buchreihe

Die ersten fünf Folgen der neue Dokureihe „Via Austriae“ sollen rund um den Nationalfeiertag 2023 in ORF III ausgestrahlt werden. Der Sender plant, die Produktion online sowie mit einem Podcast und einer Buchreihe zu begleiten.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at