Stellungnahme der Evaluierungs-Kommission

Wien (OTS) - Angesichts der Berichterstattung in „Falter“ und „Der Standard“ hält die Evaluierungs-Kommission fest, dass ihre Tätigkeit absolut vertraulich ist. Alle Mitglieder halten sich an die vertraglich vereinbarte Verschwiegenheitspflicht. Die kursierenden „Zitate“ stammen nicht aus Befragungsprotokollen der Kommission. Sollten Auskunftspersonen schriftlich übermittelte Wahrnehmungen auch an Dritte weitergegeben haben, liegt das außerhalb des Einflussbereichs der Kommission.

Der Vorsitzende im Namen der gesamten Kommission

Gerhard Draxler

