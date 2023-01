Wanderausstellung Parlament on Tour macht Halt im Burgenland

Interaktive Ausstellung zu Parlamentarismus und Demokratie bis 5. Februar in Eisenstadt

Wien (PK) - Wien/Eisenstadt (PK) - Vergangenes Wochenende kamen Bürger:innen aus ganz Österreich zu den Tagen der offenen Tür ins Parlament nach Wien. Nun kommt das Hohe Haus in die Bundesländer - mit Parlament on Tour, einer mobilen Ausstellung zu Demokratie und Parlamentarismus, die durch das ganze Land tourt. Bis 5. Februar macht Parlament on Tour vor dem Landhaus-Alt in Eisenstadt Halt. Die Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs eröffneten die Ausstellung dort heute gemeinsam mit der Präsidentin des Burgenländischen Landtages Verena Dunst.

"Parlament on Tour bringt das Herz unserer Demokratie zu den Menschen in allen Bundesländern. So bietet die Wanderausstellung allen Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit, sich näher mit ihrem Parlament auseinanderzusetzen. Denn Demokratie kommt nicht von selbst. Jede Gesellschaft und jede Generation muss sie sich erarbeiten", betonte Sobotka im Rahmen der Eröffnung.

Bundesratspräsident Günter Kovacs zeigte sich erfreut, dass Parlament on Tour ab sofort im Burgenland Halt macht: "Vergangene Woche konnten wir die Wanderausstellung Parlament on Tour in Wien verabschieden. Parlament on Tour ist eine wichtige Initiative im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes, womit sich das Parlament, seine Repräsentantinnen und Repräsentanten, verstärkt vor Ort in allen Bundesländern präsentieren können. Besonders auch Schülerinnen und Schüler können sich bei Parlament on Tour mit Parlamentarismus und Demokratie in Österreich auseinandersetzen. Als Präsident des Bundesrates freut es mich auch sehr, dass Parlament on Tour im Burgenland, das im ersten Halbjahr 2023 Vorsitzbundesland ist, startet. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und interessante Zeit bei Parlament on Tour, die sich in Eisenstadt sehr gut passend unmittelbar vor dem Landhaus präsentiert", sagte er.

Details zur Wanderausstellung

Parlament on Tour ist in vier Containern beheimatet, die in U-Form aufgestellt werden, sodass ein begehbarer Ausstellungsraum entsteht. Einer der vier Container ist komplett verglast und daher rund um die Uhr von außen zu besichtigen. Die Ausstellung ist selbsterklärend und niederschwellig aufgebaut und barrierefrei zugänglich. Bürger:innen können sie während der Öffnungszeiten eigenständig erkunden. Die Inhalte werden auf Deutsch präsentiert.

Die Wanderausstellung informiert über die Funktionsweise des Parlaments und seine Rolle im politischen System. Erklärt wird etwa der Aufbau des Parlaments, die Entwicklung der Parteien und der Weg der Gesetzgebung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Partizipation. Bürger:innen können ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung interaktiv an einem Steuerrad erkunden. In einer nachgebildeten Wahlkabine gibt es Informationen zu Wahlen. Außerdem können sich die Bürger:innen ein Bild vom Arbeitsalltag der Abgeordneten machen. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von der Eröffnung finden Sie im Webportal des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl